Росгидромет изменит форму отчета по радиации

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Росгидромет изменит форму отчетов после ситуации, возникшей из-за данных о повышении концентрации рутения, заявили в четверг в ведомстве. По словам его главы Максима Яковенко, чиновники «учли факт некорректной и иногда преднамеренно недобросовестной интерпретации данных по рутению-106». В ведомстве, пояснил он, «обеспокоены тем фактом, что в некоторых СМИ появились утверждения о якобы сокрытии Росгидрометом информации о данных мониторинга радиационной обстановки на территории России и, в частности, о фиксации повышения уровня рутения-106 в некоторых регионах страны». «Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение население», — отметил господин Яковенко. Теперь в распространяемых Росгидрометом сообщениях о радиационной обстановке будут даваться «данные о концентрациях обнаруженных загрязняющих веществ в сравнении с установленными предельно допустимыми концентрациями».

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Напомним, 10 ноября радиоактивное облако над Европой зафиксировал французский Институт ядерной и радиационной безопасности (IRSN). По оценке исследователей, оно возникло после утечки на объекте, расположенном в Казахстане или России — на территории южнее Уральских гор. Позже в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявили, что в республике никаких аварий на работающих с ядерным топливом объектах не было. При этом Росгидромет в сентябрьском бюллетене о радиационной обстановке указал, что самые значительные концентрации рутения-106 обнаружены в населенных пунктах вблизи предприятия «Маяк». Представители «Росатома» и «Маяка» какую-либо информацию об авариях и выбросах отрицают. В госкорпорации заявили, в частности, что «в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории РФ, в том числе на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге».

Из-за «разнонаправленности информации» о возможном радиоактивном загрязнении ситуацией заинтересовались депутаты Госдумы. В среду на заседании комитета по экологии было решено поддержать предложение КПРФ запросить в правительстве информацию о ситуации. «Данные существенно разнятся. Официальные ведомства то отрицают, то признают наличие радиоактивных выбросов и существование опасности для людей», — говорится в решении комитета.

Выброс рутения в атмосферу мог произойти на ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область), настаивают эксперты «Гринпис России» и правозащитница Надежда Кутепова (в прошлом году получила политическое убежище во Франции из-за возможного преследования за экологическую деятельность в России).

Выброс рутения мог произойти во время инцидента в процессе работы печи остекловывания на ПО «Маяк», сообщил «Ъ» французский физик, бывший старший эксперт комиссариата по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции Жан-Клод Зербиб.

«Гринпис» уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность «Росатома», основываясь, в частности, на данных Росгидромета.

В Росгидромете превышение содержания рутения-106 в пробах относительно предыдущего периода в «сотни» раз объяснили «отсутствием радионуклида в предыдущих пробах». Причину произошедшего специалисты Росгидромета не ищут, поскольку фактической угрозы населению нет, заявил глава метеоведомства Максим Яковенко. В Роспотребнадзоре, проанализировав данные Росгидромета, сообщили, что «максимальные уровни объемной активности рутения-106 в пробах атмосферного воздуха в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения». В Ростехнадзоре уверяют, что не обнаружили на «Маяке» нарушений, которые могли бы стать причиной радиационного загрязнения.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле об источнике рутения не знают.