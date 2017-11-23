Молдавские военные готовятся к параду в Румынии
Молдавские военнослужащие готовятся к участию в параде по случаю Национального дня Румынии. Репетиции идут каждый день.
Молдавские военнослужащие готовятся к участию в параде по случаю Национального дня Румынии. Репетиции идут каждый день.
Подразделение Роты почетного караула возглавит Виталий Жосан.
«В целом, эмоции положительные. Мне доводилось участвовать в военных парадах в Болгарии и в России. В Румынии мы были уже два раза. Это большая честь — развернуть на военном параде государственный флаг Республики Молдова», — сказал командир подразделения Виталий Жосан.
А вот Дмитрию Сажину предстоит пройти в парадном расчете впервые. До сих пор выпускник румынского вуза наблюдал такие события только со зрительских трибун.
«Это впечатляющее зрелище. Множество военнослужащих движутся синхронно, но у каждого подразделения собственная манера. Участвовать в параде для меня и для моих коллег по Роте почетного караула — большая честь и ответственность», — отметил военнослужащий Дмитрий Сажин.
Впрочем, волнуются все 30 военнослужащих, которые будут представлять нашу страну на параде в Румынии.
«Мне предстоит впервые быть знаменосцем. До этого я трижды входил в знаменную группу, а теперь буду нести знамя Национальной армии», — сказал военнослужащий Николай Морарь.
«Конечно, волнуюсь. А когда выходишь на плац и движешься в парадной колонне, эмоций еще больше. Но с другой стороны, переполняет гордость, что ты представляешь свою страну, свою армию», — отметил военнослужащий Денис Примак.
Военный парад пройдет в Румынии 1 декабря. Участвовать в нем будут военнослужащие 13 стран. Представители Национальной армии Молдовы промаршируют под Триумфальной аркой в Бухаресте в третий раз.