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21:17 (мск), источник: Publika.md

Молдавские военные готовятся к параду в Румынии

Молдавские военнослужащие готовятся к участию в параде по случаю Национального дня Румынии. Репетиции идут каждый день.

Источник: Publika.md

Подразделение Роты почетного караула возглавит Виталий Жосан.

«В целом, эмоции положительные. Мне доводилось участвовать в военных парадах в Болгарии и в России. В Румынии мы были уже два раза. Это большая честь — развернуть на военном параде государственный флаг Республики Молдова», — сказал командир подразделения Виталий Жосан.

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А вот Дмитрию Сажину предстоит пройти в парадном расчете впервые. До сих пор выпускник румынского вуза наблюдал такие события только со зрительских трибун.

«Это впечатляющее зрелище. Множество военнослужащих движутся синхронно, но у каждого подразделения собственная манера. Участвовать в параде для меня и для моих коллег по Роте почетного караула — большая честь и ответственность», — отметил военнослужащий Дмитрий Сажин.

Впрочем, волнуются все 30 военнослужащих, которые будут представлять нашу страну на параде в Румынии.

«Мне предстоит впервые быть знаменосцем. До этого я трижды входил в знаменную группу, а теперь буду нести знамя Национальной армии», — сказал военнослужащий Николай Морарь.

«Конечно, волнуюсь. А когда выходишь на плац и движешься в парадной колонне, эмоций еще больше. Но с другой стороны, переполняет гордость, что ты представляешь свою страну, свою армию», — отметил военнослужащий Денис Примак.

Военный парад пройдет в Румынии 1 декабря. Участвовать в нем будут военнослужащие 13 стран. Представители Национальной армии Молдовы промаршируют под Триумфальной аркой в Бухаресте в третий раз.

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