Молдавские военные готовятся к параду в Румынии



А вот Дмитрию Сажину предстоит пройти в парадном расчете впервые. До сих пор выпускник румынского вуза наблюдал такие события только со зрительских трибун.



«Это впечатляющее зрелище. Множество военнослужащих движутся синхронно, но у каждого подразделения собственная манера. Участвовать в параде для меня и для моих коллег по Роте почетного караула — большая честь и ответственность», — отметил военнослужащий Дмитрий Сажин.



Впрочем, волнуются все 30 военнослужащих, которые будут представлять нашу страну на параде в Румынии.



«Мне предстоит впервые быть знаменосцем. До этого я трижды входил в знаменную группу, а теперь буду нести знамя Национальной армии», — сказал военнослужащий Николай Морарь.



«Конечно, волнуюсь. А когда выходишь на плац и движешься в парадной колонне, эмоций еще больше. Но с другой стороны, переполняет гордость, что ты представляешь свою страну, свою армию», — отметил военнослужащий Денис Примак.



Военный парад пройдет в Румынии 1 декабря. Участвовать в нем будут военнослужащие 13 стран. Представители Национальной армии Молдовы промаршируют под Триумфальной аркой в Бухаресте в третий раз.