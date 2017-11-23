Получателей соцпомощи обяжут работать на благо общества

Касается это людей, стоящих на учете в агентствах занятости населения. Исключение составят члены семей, чей общий доход не превышает 30% гарантированного минимального дохода в 961 лей.

Списки привлеченных к общественным работам будут составлять местные власти. Количество рабочих часов рассчитают в зависимости от размера пособия. Но допустимый максимум — 40 часов в месяц. Отказавшихся лишат социальной помощи. Освободят от общественного труда матерей маленьких детей, инвалидов и пожилых.