Получателей соцпомощи обяжут работать на благо общества
Работоспособных получателей социальной помощи обяжут трудиться на благо общества. Проект закона депутаты одобрили в первом чтении.
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Работоспособных получателей социальной помощи обяжут трудиться на благо общества. Проект закона депутаты одобрили в первом чтении.
Касается это людей, стоящих на учете в агентствах занятости населения. Исключение составят члены семей, чей общий доход не превышает 30% гарантированного минимального дохода в 961 лей.
Списки привлеченных к общественным работам будут составлять местные власти. Количество рабочих часов рассчитают в зависимости от размера пособия. Но допустимый максимум — 40 часов в месяц. Отказавшихся лишат социальной помощи. Освободят от общественного труда матерей маленьких детей, инвалидов и пожилых.