Почта России поможет самарским налогоплательщикам
25 ноября и 2 декабря областная налоговая инспекция совместно с ФГУП «Почта России» проведут «дни открытых дверей».
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25 ноября и 2 декабря областная налоговая инспекция совместно с ФГУП «Почта России» проведут «дни открытых дверей».
В налоговых инспекциях по всей Самарской области для граждан будут открыты дополнительные офисы, где можно будет на месте оплатить имущественные налоги и совершить другие платежи.
Оплату будут принимать сотрудники Почты России с 10:00 до 15:00 с помощью мобильных