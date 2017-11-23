Музей традиционной матрешки откроется в городе Семенов Нижегородской области

— Под его крышей соберутся более 700 экспонатов, в том числе матрешки разных лет, а также русские «Витязи», «Молодцы» и «Красавицы», «Гусары» и «Дворяне», — сообщили «КП» — НН в пресс-службе правительства Нижегородской области. — В музее будут проводиться мастер-классы по росписи матрешки и игрушки.

Напомним, первая матрешка на нижегородской земле появилась в далеком 1922 году, в деревне Мериново Семеновского района. Девочка Лиза расписала куклу и дала ей в руку букет из сказочных незатейливых цветов. Куколка так всем понравилась, что ее стали рисовать всей деревней. Позже на матрешку обратили внимание мастера из Семенова. Так, у куколки появился другой платочек, цветочки на фартуке превратились в полевые и садовые. Семеновская матрешка, путешествуя по свету, получила признание как символ России.