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17:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Храм во имя святой блаженной Матроны Московской построят в Нижнем Новгороде на пересечении улиц Цветочной и Академика Сахарова

По информации Нижегородской митрополии, чин закладки храма совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

«Матушка Матрона страдала от тяжелого телесного недуга, но в этом сосуде была заключена благодать Божия. И при жизни, и после своей кончины она была и остается утешительницей страждущих, помощницей в делах и скорбях людей», — заявил митрополит, обращаясь к пришедшим на церемонию.

Здание каменного храма будет рассчитано на 600 человек.

Ранее сообщалось, что икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей была выставлена для молитвенного поклонения в церкви Пресвятой живоначальной троицы Нижнего Новгорода 4—15 ноября.

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