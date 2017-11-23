Храм во имя святой блаженной Матроны Московской построят в Нижнем Новгороде на пересечении улиц Цветочной и Академика Сахарова

«Матушка Матрона страдала от тяжелого телесного недуга, но в этом сосуде была заключена благодать Божия. И при жизни, и после своей кончины она была и остается утешительницей страждущих, помощницей в делах и скорбях людей», — заявил митрополит, обращаясь к пришедшим на церемонию.