Проект казанского хосписа победил в конкурсе грантов Президента России

Источник: Город Казань.KZN.RU

Выездная служба детского хосписа действует в Казани с июля 2011 года. Сейчас на ее патронаже находятся 140 детей с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Всего же за шесть лет работы помощь на дому получили почти 3,5 тыс. человек.

Выделенный грант будет направлен на создание дополнительной выездной бригады. Деньги планируется потратить на покупку машины и нового оборудования. Причем сотрудники хосписа смогут обслуживать не только детей из Казани, но и из близлежащих районов.

Реализация проекта начнется уже 1 декабря. Параллельно идет сбор денег на второе здание учреждения. На сегодняшний день на счету акции около 20 млн рублей из 250 необходимых.