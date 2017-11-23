Проект казанского хосписа победил в конкурсе грантов Президента России

Выездная служба детского хосписа действует в Казани с июля 2011 года. Сейчас на ее патронаже находятся 140 детей с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Всего же за шесть лет работы помощь на дому получили почти 3,5 тыс. человек.
Выделенный грант будет направлен на создание дополнительной выездной бригады. Деньги планируется потратить на покупку машины и нового оборудования. Причем сотрудники хосписа смогут обслуживать не только детей из Казани, но и из близлежащих районов.
Реализация проекта начнется уже 1 декабря. Параллельно идет сбор денег на второе здание учреждения. На сегодняшний день на счету акции около 20 млн рублей из 250 необходимых.
Фонд им. Анжелы Вавиловой запланировал проведение ряда благотворительных мероприятий с целью сбора средств на строительства второго здания хосписа, ближайшее из которых пройдет 9 декабря в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Жители Татарстана и его столицы могут принять участие в акции, отправив СМС на номер 7715 со словом «Анжела» и указанной через пробел суммой пожертвования (например, Анжела 100), сообщают в фонде.