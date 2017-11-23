Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
17:31 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Проект казанского хосписа победил в конкурсе грантов Президента России

(Город Казань KZN.RU, 23 ноября). Казанский хоспис получит грант Президента России в размере 2,9 млн рублей. Проект, победивший в конкурсе, направлен на развитие детской выездной паллиативной службы в Татарстане.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Выездная служба детского хосписа действует в Казани с июля 2011 года. Сейчас на ее патронаже находятся 140 детей с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Всего же за шесть лет работы помощь на дому получили почти 3,5 тыс. человек.

Выделенный грант будет направлен на создание дополнительной выездной бригады. Деньги планируется потратить на покупку машины и нового оборудования. Причем сотрудники хосписа смогут обслуживать не только детей из Казани, но и из близлежащих районов.

Реализация проекта начнется уже 1 декабря. Параллельно идет сбор денег на второе здание учреждения. На сегодняшний день на счету акции около 20 млн рублей из 250 необходимых.

Фонд им. Анжелы Вавиловой запланировал проведение ряда благотворительных мероприятий с целью сбора средств на строительства второго здания хосписа, ближайшее из которых пройдет 9 декабря в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Жители Татарстана и его столицы могут принять участие в акции, отправив СМС на номер 7715 со словом «Анжела» и указанной через пробел суммой пожертвования (например, Анжела 100), сообщают в фонде.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Проект казанского хосписа победил в конкурсе грантов Президента России
Захарова сравнила с оккупацией пребывание американцев в Сирии
Кудрин: Россия может потерять статус технологической державы
В России может появиться «белая суббота»
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах
Школьники из Оймякона пошли на учебу в -50 градусов
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь