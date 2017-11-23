Вторые сутки ищут 14-летнюю школьницу в Караганде

Источник: Nur.kz

В Караганде вторые сутки разыскивают 14-летнюю школьницу. Девятиклассница ушла из дома, оставив записку, передает корреспондент NUR.KZ.

Аня Городецкая пропала 21 ноября. Накануне исчезновения маму школьницы Дарью вызвали в школу, так как у ребенка были проблемы с поведением. Со слов матери несовершеннолетней, в учительской у них состоялся неприятный разговор с педагогами, в ходе которого Аню отругали.

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Дарья в наказание за плохое поведение отобрала у дочери сенсорный сотовый телефон. Взамен она планировала вечером дать дочери старый кнопочный. Но вечером дома Ани не оказалось.

«Я ушла на работу. А Аня после школы должна была идти к бабушке. От бабушки она обычно отправляется на тренировки по скалолазанию. Поэтому мы за нее обычно не переживаем, она возвращается только вечером. А вечером, когда я вернулась домой, то увидела, что в доме не хватает ее вещей теплых.

А под подушкой нашла записку: «Мама, папа, извините за мое плохое поведение, я вас подвела. Я не хочу больше вас подводить и ухожу из дома. Меня не ищите, у меня все будет хорошо. Вам без меня будет лучше», — рассказала мама девочки Дарья Городецкая.

По словам Дарьи, Аня могла уйти в неизвестном направлении с одноклассницей по имени Лиза.

«Эта девочка уже не раз сбегала из дома. А моя Аня просто не смогла бы одна все это спланировать. Скорее всего они вместе. Но родители этой девочки не хотят содействовать их поискам. Не говорят о е знакомых, которые могут их прятать. Хотя нам нужно проверить все варианты», — добавила карагандинка.

При себе, по словам Дарьи, у Ани денег не было. Школьница была одета в черную болоневую куртку, высокие черные кожаные сапоги и белую шапку. На ней были джинсы или черные лосины. У Ани с собой спортивный синий рюкзак. Ее поисками занимаются как полицейские, так и волонтеры.