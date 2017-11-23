В Минске продолжается суд над бывшим директором зоопарка
Сегодня продолжается суд над
Сегодня продолжается суд над
Как ранее писал «Ежедневник», вчера в суде Заводского района Минска начались слушания уголовного дела по обвинению в хищении животных бывшего директора Минского зоопарка и его жены. Юрий Рябов частично признал свою вину — он отрицал, что преступления совершены группой лиц, и не был согласен с обвинением по хищению собак и фламинго. Его жена не признала свою вину.
Следствием установлено, что, используя служебные полномочия в корыстных целях, директор организовал вывоз щенков гиеновидных собак из зоопарка в Брестскую область для продажи. Выяснилось, что мужчина действовал вместе с женой — она работала в зоопарке начальником зоотехнического отдела.
По информации следователей, с апреля 2014-го по октябрь 2015 года с территории зоопарка супруги с использованием своих служебных полномочий похитили и продали несколько особей восточносибирской рыси, восточного колобуса, генетты, кошачьего лемура, три особи боливийских мирикини.
Общий ущерб по данному случаю оценен в сумму почти Br7,7 тыс. В одном из эпизодов из зоопарка без оформления договорных отношений были поставлены 23 особи фламинго, некоторые из них погибли, но оставшиеся стоили Br39 тыс. При этом подчиненным давали поручение сделать фиктивные документы о смерти животных, сообщает БЕЛТА.