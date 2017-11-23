В Минске продолжается суд над бывшим директором зоопарка

Источник: Ежедневник.by

Как ранее писал «Ежедневник», вчера в суде Заводского района Минска начались слушания уголовного дела по обвинению в хищении животных бывшего директора Минского зоопарка и его жены. Юрий Рябов частично признал свою вину — он отрицал, что преступления совершены группой лиц, и не был согласен с обвинением по хищению собак и фламинго. Его жена не признала свою вину.

Следствием установлено, что, используя служебные полномочия в корыстных целях, директор организовал вывоз щенков гиеновидных собак из зоопарка в Брестскую область для продажи. Выяснилось, что мужчина действовал вместе с женой — она работала в зоопарке начальником зоотехнического отдела.

По информации следователей, с апреля 2014-го по октябрь 2015 года с территории зоопарка супруги с использованием своих служебных полномочий похитили и продали несколько особей восточносибирской рыси, восточного колобуса, генетты, кошачьего лемура, три особи боливийских мирикини.