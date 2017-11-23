Подарок от Корбобо: что узбекистанцы попросили бы у Мирзиёева
Узбекистанцы оказались скромны в своих желаниях и больше всего им бы самим хотелось бы преподнести подарок главе государства или сделать совместное фото.
Узбекистанцы оказались скромны в своих желаниях и больше всего им бы самим хотелось бы преподнести подарок главе государства или сделать совместное фото.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан провела опрос среди читателей, что они попросили в подарок у президента республики, если бы была такая возможность.
Больше всего пользователей проголосовало за пункт «Я бы сам преподнес подарок главе государства» — 34,5%. На втором месте — совместное селфи, на третьей строчке расположился дом, он набрал 20,5% голосов. Далее по убывающей следовали подарки: прописка в Ташкенте, машина и часы.
Данный опрос показал, что узбекистанцы, в основном, скоромные люди, чего нельзя сказать об их соседях.
На днях в Казахстане Алмазбек Атамбаев проводил
При этом, он обрадовался, что ему не пришлось раздеваться и дарить журналисту свой деловой костюм.