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17:09 (мск), источник: Meduza

Создатель музыкального альбома. В США умер продюсер Джордж Авокян, эмигрант из Армавира. Он во многом сформировал современную индустрию звукозаписи

Джордж Авокян умер в возрасте 98 лет у себя дома в Манхэттене. Сын эмигрантов из Армавира влюбился в джаз еще в юности, а позже помог найти жанру свое место в музыкальной индустрии и выпустил первый джазовый альбом в истории. Авокян куда менее известен, чем его подопечные Дейв Брубек, Майлз Дэвис, Бенни Гудман и многие другие, хотя он сделал для жанра никак не меньше. «Медуза» рассказывает, почему Авакяна считают создателем формата джаз-альбома и одним из важнейших менеджеров в музыкальной индустрии.

Джордж Авокян родился в Армавире в богатой армянской семье в 1919 году, вскоре семья уехала в Нью-Йорк, спасаясь от гражданской войны. Авокяну дали хорошее образование: он сумел поступить в Йель. С детства он интересовался джазом, только-только зародившимся жанром, и слушал первые пластинки на 78 оборотов с джазовыми стандартами, а также передачи по радио — очень тихо, чтобы родители не поняли, что мальчик еще не спит. Джорджу казалось, что о джазе невозможно ничего узнать — не было ни книг, ни каких-то сборников, пластинки выходили только с названием коллектива и песни без каких-либо аннотаций. Такого понятия, как альбом, вообще не существовало, и музыку выпускали двухсторонними синглами — на них влезало по две песни.

Еще учась в школе, Авокян стал писать рекорд-лейблам письма, в которых убеждал менеджеров в необходимости заняться джазом всерьез и, например, выпустить несколько записей в рамках одного проекта.

Джордж был уверен, что к джазу нужно относиться как и к классической музыке: выпускать полноценные долгоиграющие альбомы, снабжать их богатым буклетом, в котором рассказывается история композиции и жанра, и объясняются особенности исполнения и сочинения песни.

Спустя несколько лет ему написали из лейбла Decca, влиятельного в то время, и предложили молодому человеку заехать к ним в офис и обсудить идею. Авокян тогда учился в Йеле, но нашел время на летних каникулах встретиться с представителями компании.

Задумка Авокяна была в том, чтобы издать подборку оригинальных записей джазовых композиций, популярных в Чикаго, Новом Орлеане и Канзас-сити — городах, где во многом джаз и сформировался как музыкальный жанр. Родной нью-йоркский джаз Авокяну не нравился — он казался ему слишком «вежливым». «Мы точно не знаем, что там за джаз в этих городах, но вы, кажется, знаете. Так почему бы вам не пойти и спродюсировать эти записи?» — сказали ему в Decca.

По итогам этой беседы Авокян получил задание организовать запись альбома «Chicago Jazz». В январе 1940-го он поступил в магазины; это был первый в истории джазовый альбом, собранный из шести пластинок на 78 оборотов, с аннотацией, которую написал сам Авокян. Познакомившись с любимыми джазовыми музыкантами, 20-летний Джордж увидел, какой образ жизни они ведут, и решил, что долго они не протянут. Он убедил своего начальника в Decca, что необходимо не только издавать новую музыку, но и переупаковать старые записи для истории, иначе они затеряются и забудутся.

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В то время ни одно издательство не выпускало ничего похожего.

Авакян собрал антологии Луи Армстронга, Дюка Эллингтона и многих других музыкантов, заложив традицию переизданий, которая дожила до наших дней.

В 1930-х многие записи того же Армстронга трудно было найти: его пластинки середины 1920-х уже нигде не продавались, а работа Авокяна помогла дать им новую жизнь и закрепить за музыкантом статус культового джазового исполнителя.

Авакян воевал во время Второй мировой, а, вернувшись с фронта, перешел на работу в лейбл Columbia Records, где помог сделать стандартом пластинки на 33 оборота. Именно они стали основным форматом для издания музыкальных альбомов и дожили до нашего времени — а еще они лучше звучали за счет новых технологических достижений в изготовлении пластинок.

В Columbia Авокян стал заниматься поиском новых артистов, и однажды увидел выступление Майлза Дэвиса. Великий джазовый трубач подписал контракт с Columbia в 1955-м и часто следовал советам Авокяна. Например, именно Джордж посоветовал ему поработать с духовым оркестром, что вылилось в коллаборацию с аранжировщиком Джилом Эвансом на знакомом альбоме Дэвиса «Miles Ahead».

В 1959-м Columbia выпустила альбом Дэвиса «Kind of Blue», который многие считают величайшим джазовым произведением. Сам Авокян его продюсированием не занимался, но без участия продюсера в карьере Майлза Дэвиса записи могло и не быть.

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Авокян называл Дэвиса лучшим трубачом в истории со времен Луи Армстронга. Он признавался, что Армстронг, с которым Авокян был знаком с юности, — его самый любимый музыкант.

За годы своей карьеры Джордж Авокян успел поспособствовать появлению формата альбома, заниматься выпуском и продюсированием как джазовых, так и поп-альбомов, основать звукозаписывающую компанию Warner Records и к 1970-м уйти из мира шоу-бизнеса и заняться разведением лошадей. В 1990-х Авокян вернулся в Columbia и занялся переизданием старых джазовых записей, в том числе тех, которые он сам издавал в юности.

На протяжении всей своей жизни Авокян много и с удовольствием писал о джазе как для журналов, так и для аннотаций на обложках альбомов. В 1996 году он даже получил «Грэмми» за лучшую аннотацию (да, на этой премии есть и такая категория).

«Если бы я увлекся музыкой, то не дожил бы до сих пор. Музыка заставляла меня двигаться вперед», — говорил он в 2010 году. Джордж Авокян два года не дожил до столетия. За год до его смерти в возрасте 92 лет умерла его супруга Анаит Аджемян, известная американская скрипачка; они прожили вместе более 60 лет.

Павел Борисов

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