Пригород Кишинева останется без воды
Поставщик электроэнергии Gas Natural Fenosa предупреждает об отключениях электроэнергии, которое произойдет завтра, 24 ноября, в период с 09:00 до 17:00.
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Поставщик электроэнергии Gas Natural Fenosa предупреждает об отключениях электроэнергии, которое произойдет завтра, 24 ноября, в период с 09:00 до 17:00.
По этой же причине произойдет и отключение воды.
Таким образом, проживающие по улицам Фынтыницей и Тинеретулуй в поселке Ватра могут остаться без света.
Дополнительная информация доступна в центральной диспетчерской, по тел.: 022−25−66−66 и 022−85−77−77.