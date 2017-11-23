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21:31 (мск), источник: Actualitati.md

Пригород Кишинева останется без воды

Поставщик электроэнергии Gas Natural Fenosa предупреждает об отключениях электроэнергии, которое произойдет завтра, 24 ноября, в период с 09:00 до 17:00.

Источник: Actualitati.md

По этой же причине произойдет и отключение воды.

Таким образом, проживающие по улицам Фынтыницей и Тинеретулуй в поселке Ватра могут остаться без света.

Дополнительная информация доступна в центральной диспетчерской, по тел.: 022−25−66−66 и 022−85−77−77.

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