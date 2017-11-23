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18:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области на сегодняшний день около 710 незаконных свалок

Наш регион в лидерах по стране.

На территории региона 710 несанкционированных свалок. Такую цифру назвал депутат городской думы Самары, активист ОНФ Валерий Барсук в эфире радио «Комсомольская правда — Самара».

Однако эксперт уверяет, пугаться цифр не стоит.

— Выявлено громадное количество свалок. Сейчас мы лидируем в России. Однако это не говорит, что у нас так все плохо. Это говорит о том, что общественники не дремлют. Везде по-разному идет работа, — сказал Валерий Барсук.

Среди незаконных свалок как несанкционированные полигоны, так и небольшие свалки. Все они занесены на специальную интерактивную карту, которую видят как региональные и городские власти, так и главы администраций Самары.

Кроме того, Валерий Барсук назвал три причины появления свалок в регионе.

По его мнению, в Самарской области грязно из-за:

— недостаточного внимания органов местного самоуправления,

— экологической культуры жителей региона,

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