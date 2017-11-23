В Самарской области на сегодняшний день около 710 незаконных свалок
Наш регион в лидерах по стране.
Наш регион в лидерах по стране.
На территории региона 710 несанкционированных свалок. Такую цифру назвал депутат городской думы Самары, активист ОНФ Валерий Барсук в эфире радио «Комсомольская правда — Самара».
Однако эксперт уверяет, пугаться цифр не стоит.
— Выявлено громадное количество свалок. Сейчас мы лидируем в России. Однако это не говорит, что у нас так все плохо. Это говорит о том, что общественники не дремлют. Везде
Среди незаконных свалок как несанкционированные полигоны, так и небольшие свалки. Все они занесены на специальную интерактивную карту, которую видят как региональные и городские власти, так и главы администраций Самары.
Кроме того, Валерий Барсук назвал три причины появления свалок в регионе.
По его мнению, в Самарской области грязно из-за:
— недостаточного внимания органов местного самоуправления,
— экологической культуры жителей региона,