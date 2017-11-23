В Волгограде открылись еще 5 пунктов распространения карты «Волна»
Дополнительные пункты распространения транспортной карты «Волна» открылись в четырех районах Волгограда.
Дополнительные пункты распространения транспортной карты «Волна» открылись в четырех районах Волгограда.
Теперь еще в пяти киосках «Союзпечати» Центрального, Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского района можно будет приобрести карту для оплату проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах, следующих по муниципальным маршрутам.
Новые пункты открылись по адресам: ул. 13-й Гвардейской Дивизии, 10, ул. 51-я Гвардейская, 9А, Областная больница, пр. Металлургов, остановка «Ул. Титова» и пересечение ул. Козловской с ул. Академической. Всего сейчас работает 405 стационарных и мобильных точек распространения транспортной карты.
Транспортные карты можно приобрести и пополнить в сервисном центре «Волна» на ул. Советская, 7, кассах МУП «Метроэлектротранс», киосках ОАО «Союзпечать», отделениях ФГУП «Почта России» и ООО «ТАВС Волга», кассе Центрального автовокзала Волгограда. Внести денежные средства на баланс карты «Волна» можно в 44 отделениях ПАО «Сбербанк» по всему Волгограду.
Ежедневно безналичным способом при помощи карты «Волна» проезд в городском общественном транспорте оплачивают 32% пассажиров, и их количество растет. Автоматизированная система безналичной оплаты проезда внедряется в рамках реализации очередного этапа комплексной транспортной схемы, призванной сделать пассажирские перевозки комфортными, доступными и безопасными. В рамках новой транспортной схемы также проводится работа по обновлению и увеличению подвижного состава на муниципальных направлениях. В течение 2015−2017 годов автобусный парк МУП «ВПАТП № 7» обновился более чем на 70%. Вместе с обновлением автобусного парка Волгограда в текущем году началось увеличение трамвайного парка МУП «Метроэлектротранс». По итогам аукционов определен поставщик 20 трамвайных вагонов, предназначенных для линий СТ и СТ-2.