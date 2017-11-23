В Волгограде открылись еще 5 пунктов распространения карты «Волна»

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Теперь еще в пяти киосках «Союзпечати» Центрального, Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского района можно будет приобрести карту для оплату проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах, следующих по муниципальным маршрутам.

Новые пункты открылись по адресам: ул. 13-й Гвардейской Дивизии, 10, ул. 51-я Гвардейская, 9А, Областная больница, пр. Металлургов, остановка «Ул. Титова» и пересечение ул. Козловской с ул. Академической. Всего сейчас работает 405 стационарных и мобильных точек распространения транспортной карты.

Транспортные карты можно приобрести и пополнить в сервисном центре «Волна» на ул. Советская, 7, кассах МУП «Метроэлектротранс», киосках ОАО «Союзпечать», отделениях ФГУП «Почта России» и ООО «ТАВС Волга», кассе Центрального автовокзала Волгограда. Внести денежные средства на баланс карты «Волна» можно в 44 отделениях ПАО «Сбербанк» по всему Волгограду.

Напомним, что транспортными картами «Волна» волгоградцы начали оплачивать проезд с января 2017 года. На сегодняшний день реализовано уже свыше 110 тысяч карт, половину из которых пассажиры используют в качестве электронного кошелька. Еще около 20 тысяч карт — это школьные безлимитные проездные билеты на месяц. При использовании карты, пассажиры экономят от 10% до 50%.