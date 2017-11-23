В Самарской области в первом полугодии снизилась рождаемость
Самарские родители продолжают давать своим детям неожиданные имена.
Самарские родители продолжают давать своим детям неожиданные имена.
В Самарской области родились 16 858 детей, это на 2 776 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 63.ru со ссылкой на врио руководителя управления ЗАГС Самарской области Екатерину Мельник.
Выбирая имена для новорожденных родители чаще всего называют мальчиков Артемом (455), Александром (338), Максимом (310), Михаилом (303). Для выбирают имена София (363), Виктория (355), Анастасия (344) и Анна (308).
Встречаются и необычные имена. По словам Екатерины Мельник за девять месяцев были зарегистрировали новорожденные девочки с именами Клавдия, Велеслава, Лукерия, Матрёна, Милолика, Услада и Мальвина, а мальчики Мефодий, Никон, Иоанн, Яросвет и Корней.