В Самарской области в первом полугодии снизилась рождаемость

В Самарской области родились 16 858 детей, это на 2 776 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 63.ru со ссылкой на врио руководителя управления ЗАГС Самарской области Екатерину Мельник.

Выбирая имена для новорожденных родители чаще всего называют мальчиков Артемом (455), Александром (338), Максимом (310), Михаилом (303). Для выбирают имена София (363), Виктория (355), Анастасия (344) и Анна (308).