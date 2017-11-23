Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин уронил стул Эрдогана (видео)
Клоги способны «убить» ваши ноги
Госдеп прокомментировал фото с обнимающимися Путиным и Асадом
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Кержаков отсудил у обманувшего его бизнесмена 222 млн руб.
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
ДНР: обстановка в Донбассе близка к «срыву в штопор»
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
18:07 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области в первом полугодии снизилась рождаемость

Самарские родители продолжают давать своим детям неожиданные имена.

В Самарской области родились 16 858 детей, это на 2 776 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 63.ru со ссылкой на врио руководителя управления ЗАГС Самарской области Екатерину Мельник.

Выбирая имена для новорожденных родители чаще всего называют мальчиков Артемом (455), Александром (338), Максимом (310), Михаилом (303). Для выбирают имена София (363), Виктория (355), Анастасия (344) и Анна (308).

Встречаются и необычные имена. По словам Екатерины Мельник за девять месяцев были зарегистрировали новорожденные девочки с именами Клавдия, Велеслава, Лукерия, Матрёна, Милолика, Услада и Мальвина, а мальчики Мефодий, Никон, Иоанн, Яросвет и Корней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Косточки» на ноге: кто предрасположен и как избавиться? - Эксперты
Захарова: США не имеют правовых оснований находиться в Сирии
Кудрин: Россия может потерять статус технологической державы
В России может появиться «белая суббота»
В районе исчезновения аргентинской подлодки прогремел взрыв
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Богатейший депутат пожалуется на претензии прокуратуры
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь