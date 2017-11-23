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18:12 (мск), источник: Вести.Ru

На московские улицы вернулись нелегальные маршрутки

У городских автобусов, похоже, появился новый полулегальный конкурент. На дорогах теперь можно увидеть минивэны с шашечками такси. Пассажиры набиваются до отказа, билетов нет, деньги водитель считает на скорости. Все это очень напоминает нелегальные маршрутки, которые с таким трудом изгнали с улиц Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Перекресток у станции метро «Каховская». В рядах автобусов и троллейбусов то и дело проскакивают желтые минивэны. На боку огромные цифры — 50 рублей. И маршрут один — до проспекта Вернадского.

— А билет не даете?

— Нет, не даем.

Салон обычного семейного автомобиля. Мест едва хватает на шестерых. Впереди еще два, вернее, даже полтора места — сидя рядом с водителем, невольно утыкаешься коленом в рычаг переключения передач. Но это человека за рулем не смущает, как и лишние пассажиры. Девушке, сидящей на корточках, даже место толком не уступить.

Билетов нет, деньги водитель считает на скорости, пробки смело объезжает дворами.

— Я считаю, это неправильно, они создают очень много помех. По манере вождения, есть, конечно, определенные вопросы.

Проезд дороже, чем на городском транспорте. Но пассажиры вынуждены ездить на таких импровизированных маршрутках, ведь отсюда до проспекта Вернадского ходит лишь один легальный автобус, и иногда в его движении вдруг возникают длительные паузы.

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Атрибуты обычного такси у машин на месте: цвет, шашки, информация в салоне. А вот о законности такой схемы перевозки водители говорить не хотят.

Вы здесь легально работаете? Расскажите, вы маршрутное такси? Постойте, пожалуйста, не уезжайте, подождите!

Перемещаемся к центру. Новослободская, пара минут до Садового кольца. Возле трамвайной остановки притормаживают уже обычные легковые такси. Набирают четырех пассажиров и катают по району. Цены даже ниже — 35 рублей с человека, как по карте «Тройка». Только билетов все также не дают и льгот никаких.

История весьма похожая: проехать по кварталам можно только на трамвае, время ожидания — около 20 минут. Таксисты же проезжают каждые 5 минут.

— Мы когда-то здесь работали сами на маршрутках. У меня есть лицензия, по которой я могу возить пассажиров. Почему я не имею права возить и подешевле, и доступно?

Правила дорожного движения старательно не нарушают, паркуются до остановки, уезжают быстро. За нарушение норм перевозок вроде отсутствия билетов может оштрафовать МАДИ, но только в ходе рейда.

«К сожалению, транспортное законодательство имеет серьезные бреши. Очень сложно доказать, что это является незаконным предпринимательством. Все это в сумме и позволяет осуществлять эти перевозки», — объясняет Норайн Блудян, председатель транспортной ассоциации московской агломерации.

С 2018 года вступит в силу новый закон о такси. Штрафы вырастут в разы. Уже обсуждаются дополнения — при повторном нарушении конфисковать автомобиль.

Пока же наиболее эффективный способ борьбы с нелегалами — расширение законных городских маршрутов и вывод на линию дополнительных автобусов. В тех районах Москвы, где нет проблем с общественным транспортом, маршрутки давно не появлялись.

На московские улицы вернулись нелегальные маршрутки
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
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