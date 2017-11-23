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18:24 (мск), источник: Playboy

23-летняя Лия Ситдикова завоевала титул «Девушка года Playboy 2017»

Теперь она получит множество призов, а также попадет на обложку легендарного журнала. В декабре в ее честь будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет церемония награждения.

Источник: Playboy

Лия родилась в городе Набережные Челны, затем ее семья переехала в Казань, а в возрасте 15 лет девушка окончательно перебралась в Москву. В настоящий момент она заканчивает Университет Гражданской Авиации, а после планирует получить второе высшее образование и стать пилотом гражданской авиации (да-да, вы не ослышались!).

«Для меня победа в конкурсе — моя личная победа! Сначала я сказала себе, что не позволю своим мечтам быть просто мечтами, а потом доказала, что если идти к своей цели, много работать и очень сильно хотеть — все обязательно получится! Мне помогла вера в себя. В этом мире нет ничего невозможного», — прокомментировала свою победу Лия.

На вопрос, какие у нее теперь мечты, девушка вспомнила про кино.

Моя мечта исполнилась — я стала “Девушкой Года Playboy 2017”! Теперь я хочу более активно заняться кинематографом. Мечтаю о большой роли в кино — положительной или отрицательной, мне все под силу! Съемочный процесс очень увлекает, не важно, сколько времени это занимает, я понимаю, что люблю это и хочу этого всем сердцем
Лия Ситдикова
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Победительница конкурса увлекается гидроциклами и не может представить свою жизнь без спортзала, а теперь еще и мечтает освоить серфинг.

«Это очень сложный вид спорта, но я мечтаю освоить его и, как говорит моя мама, начать игру “наперегонки с акулами”. Шутка, никаких акул! Только я, серф, бикини и крутая волна», — добавила девушка.

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Конкурс «Девушка года Playboy 2017» проходил в несколько этапов. Изначально из всех анкет было выбрано 6 девушек по наибольшему количеству голосов и 6 девушек по решению жюри. Затем 12 полуфиналисток, получивших звание «Девушек месяца», были приглашены на фотосессии, а все фотографии и видео, сделанные профессиональными фотографами, были опубликованы на сайте для нового голосования.

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На последнем этапе конкурса выбор жюри разделился между тремя девушками — Ангелиной Апряткиной, Лией Ситдиковой и Юлией Анисимовой. Чтобы определиться, для девушек были устроены дополнительные фотопробы. А член жюри видеоблогер Дима Масленников даже снял с финалистками конкурса видео, где девушки должны были приготовить для него что-нибудь вкусное.

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В конкурсе могла принять участие любая девушка, достигшая 18-летнего возраста. Для этого ей нужно было ответить на семь вопросов и прислать 10 своих лучших фотографий в белье или купальнике на наш электронный адрес.

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