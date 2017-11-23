В Петербурге скончался легендарный Петруха из «Белого солнца пустыни»
Актера нашли в его квартире.
Актера нашли в его квартире.
Николай Годовиков, который в первую очередь запомнился зрителям по роли простодушного красноармейца Петрухи из знаменитого кинофильма «Белое солнце пустыни» скоропостижно скончался 23 ноября в Петербурге. Актеру было 67 лет.
СГОРЕЛ ОТ РАКА.
Тело Годовикова нашел его тесть.
— Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждём полицию и скорую, — рассказал «Комсомольской правде» близкий друг актера. И добавил, что у актера был рак.
ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ.
Сейчас пока неизвестно, когда состоятся похороны и прощание с Годовиковым. Близкие говорят, что решать этот вопрос будут завтра.
Последнее свое интервью легендарный Петруха дал «Комсомольской правде». Тогда он попал в больницу после осложнения на ноге. Говорил — упал случайно и стал прихрамывать. Врачи дали направление в лечебницу в Петергофе.
Тогда актер много рассказывал о внуках и своей роли дедушки, которую называл главной в своей жизни.
СПРАВКА «КП».
Родился Николай Годовиков 1 января 1950 года. Дебютировал в фильме «Республика ШКИД» в 1966 году, сыграл беспризорника. Но всенародную славу ему принесла картина «Белое солнце пустыни». Три раза сидел в тюрьме, в общей сложности — 7,5 лет. После освобождения в 1993 году устроился рабочим на строящиеся станции метро. Параллельно играл эпизодические роли в театре и кино. Был женат трижды. Есть двое детей — Мария и Артем.