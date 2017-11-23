Администрация «Шереметьево» предложила вернуть зоны для курения в аэропортах
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Московский аэропорт Шереметьево предлагает вернуть зоны для курения в аэропортах, признав их не общественным местом.
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Московский аэропорт Шереметьево предлагает вернуть зоны для курения в аэропортах, признав их не общественным местом.
«Взять Париж — у них действует аналогичный, зеркальный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но есть нюанс, они сделали шаг вперед: они признали зону курения в аэропорту не общественным местом. Это место предназначено не для всех, а тех, кто страдает зависимостью от табака», — заявил и.о. первого заместителя, заместитель гендиректора по обслуживанию пассажиров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Кайгородов, выступая на «круглом столе» в Мособлдуме.
По словам Кайгородова, запрет курения в аэропортах — «серьезная проблема».
«Я против курения и не курю, но когда пассажир не имеет возможности покурить, он обязательно курит в туалете, и этим все дышат», — сказал он, пояснив, что это оборачивается многочисленными жалобами некурящих пассажиров в адрес аэропорта.