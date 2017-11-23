В пятницу дороги в Петербурге покроются льдом
В городе потеплеет до 3 °C.
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В городе потеплеет до 3 °C.
В пятницу, 24 ноября, на дорогах Петербурга ожидается гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области.
Согласно прогнозу, ночные заморозки сменятся потеплением до 3 °C, и на улице станет скользко. Кроме того, Северную столицу накроет мокрым снегом.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и обоюдно вежливыми.