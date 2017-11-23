В пятницу дороги в Петербурге покроются льдом

В пятницу, 24 ноября, на дорогах Петербурга ожидается гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области.

Согласно прогнозу, ночные заморозки сменятся потеплением до 3 °C, и на улице станет скользко. Кроме того, Северную столицу накроет мокрым снегом.