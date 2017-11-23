Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

В субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит —2…-7 градусов, днем — +6…+11. При этом в Севастополе будет немного теплее, чем в Симферополе. Так, ночью в городе-герое будет от 0 до +3, днем — от +6 до +11, а в крымской столице — от —3 до —5 и от +7 до +9 соответственно.