Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму немного потеплеет, осадков не предвидится. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму немного потеплеет, осадков не предвидится. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
В субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит —2…-7 градусов, днем — +6…+11. При этом в Севастополе будет немного теплее, чем в Симферополе. Так, ночью в
В выходные дни ожидается переменная облачность. Восточный ветер будет дуть с силой 7−12 м/с.
Стоит отметить, что начало недели в Крыму ознаменовалось дождями и штормовым ветром. Уже во вторник в некоторых регионах полуострова выпал снег, а температура воздуха понизилась (ночью — ниже нуля, днем — до +6).
Погодные условия начали налаживаться в четверг.