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18:16 (мск), источник: РИА Крым

Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму немного потеплеет, осадков не предвидится. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

В субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит —2…-7 градусов, днем — +6…+11. При этом в Севастополе будет немного теплее, чем в Симферополе. Так, ночью в городе-герое будет от 0 до +3, днем — от +6 до +11, а в крымской столице — от —3 до —5 и от +7 до +9 соответственно.

В выходные дни ожидается переменная облачность. Восточный ветер будет дуть с силой 7−12 м/с.

Стоит отметить, что начало недели в Крыму ознаменовалось дождями и штормовым ветром. Уже во вторник в некоторых регионах полуострова выпал снег, а температура воздуха понизилась (ночью — ниже нуля, днем — до +6). Из-за непогоды оказалось затруднено движение транспорта и произошли аварийные отключения света в некоторых населенных пунктах. Кроме того, шторм стал причиной остановки днем работы Керченской паромной переправы, паромы начали курсировать в проливе только поздно вечером.

Погодные условия начали налаживаться в четверг.

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