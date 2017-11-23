Найдите на снимке снежного барса

Снежный барс — очень редкое животное; живут они поодиночке, встречаются парами только во время гона, каждый барс охотится на большой территории, на которую другие ирбисы стараются не заходить, поэтому в природе их немного. К тому же жители регионов, где обитают барсы, часто бывают вынуждены зарабатывать продажей охотничьих трофеев. Шкура ирбиса стоит дорого, землю в горах возделывать трудно, экономика шаткая, поэтому и без того редкие барсы становятся жертвами браконьеров. Всего в мире живет от 4 до 6 тысяч леопардов.
Чтобы снять редких кошек, Вандайк провела в горах 17 дней. Было холодно, днем литровая фляга воды за час успевала промерзнуть насквозь. Но экспедиции повезло: они нашли барсов и наблюдали, как те играют, спариваются и метят территорию.
А однажды, после шестичасовой засады, фотографы сняли невероятно редкие кадры охоты барса на голубых баранов. Рассматривая фотографии, Ингер обнаружила, что они отлично иллюстрируют способность барсов маскироваться в горах. Один из таких снимков она выложила в Twitter с подписью «С ума сойти. Найдите барса».
Остальные фотографии Вандайк опубликовала газета The Telegraph.