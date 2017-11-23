Найдите на снимке снежного барса

Снежный барс — очень редкое животное; живут они поодиночке, встречаются парами только во время гона, каждый барс охотится на большой территории, на которую другие ирбисы стараются не заходить, поэтому в природе их немного. К тому же жители регионов, где обитают барсы, часто бывают вынуждены зарабатывать продажей охотничьих трофеев. Шкура ирбиса стоит дорого, землю в горах возделывать трудно, экономика шаткая, поэтому и без того редкие барсы становятся жертвами браконьеров. Всего в мире живет от 4 до 6 тысяч леопардов.