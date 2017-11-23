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18:39 (мск), источник: Популярная механика

Найдите на снимке снежного барса

Фотограф из Австралии Ингер Вандайк поехала в Гималаи и сняла охоту снежного барса на голубых баранов, или нахуров. Снимки, сделанные до того, как хищник выпрыгнул из засады, помогают понять, почему барсов считают такими неуловимыми. Они отлично умеют прятаться. Вы видите большую кошку на этой фотографии? Нет? А она есть.

Снежный барс — очень редкое животное; живут они поодиночке, встречаются парами только во время гона, каждый барс охотится на большой территории, на которую другие ирбисы стараются не заходить, поэтому в природе их немного. К тому же жители регионов, где обитают барсы, часто бывают вынуждены зарабатывать продажей охотничьих трофеев. Шкура ирбиса стоит дорого, землю в горах возделывать трудно, экономика шаткая, поэтому и без того редкие барсы становятся жертвами браконьеров. Всего в мире живет от 4 до 6 тысяч леопардов.

Чтобы снять редких кошек, Вандайк провела в горах 17 дней. Было холодно, днем литровая фляга воды за час успевала промерзнуть насквозь. Но экспедиции повезло: они нашли барсов и наблюдали, как те играют, спариваются и метят территорию.

А однажды, после шестичасовой засады, фотографы сняли невероятно редкие кадры охоты барса на голубых баранов. Рассматривая фотографии, Ингер обнаружила, что они отлично иллюстрируют способность барсов маскироваться в горах. Один из таких снимков она выложила в Twitter с подписью «С ума сойти. Найдите барса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Остальные фотографии Вандайк опубликовала газета The Telegraph.

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