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21:14 (мск), источник: Чердак

Женщины стали чувствовать себя более больными, мужчины — более здоровыми

Шведские ученые проанализировали данные о здоровье молодых людей за период с 1900 по 2014 год и выяснили, что женщины стали жаловаться на болезни значительно чаще, мужчины же — наоборот.

Источник: Edwin Andrade / CC0

В Швеции, как и во многих других европейских странах, проводятся долговременные исследования, затрагивающие большие группы людей. Одно из таких исследований — MONICA — проводится под эгидой ВОЗ и предполагает сбор данных о различных показателях здоровья. Ученые из Университета Умео анализировали часть этих данных, а именно результаты заполняемых участниками исследования опросников.

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Среди 100 предложенных там вопросов были вопросы о вредных привычках, весе, давлении, питании, тревожности и даже удовлетворенности своим экономическим положением.

Для анализа были выбраны группы мужчин и женщин в возрасте от 25 до 34 лет, всего ученые обобщили данные 1811 анкет.

Оказалось, что в 1990 году 8,5% женщин сказали, что их здоровье хуже, чем у их сверстников. В 2014 же году ответивших так женщин было уже 20%. Мужчин же, дающих такой ответ, в наше время оказалось меньше, чем было в начале прошлого века. В 1990 году мужчин, считавших себя более здоровыми, чем сверстники, и наоборот, менее здоровыми, было равное количество — по 13%. В 2009 году первых стало 29%, а вторых — лишь 12%.

Среди болезней обращает на себя внимание ожирение, его сегодня фиксирует у себя значительно больше и мужчин, и женщин, чем четверть века назад.

Авторы исследования выделили несколько возможных причин негативного тренда среди молодых женщин. В частности, это тяжелые условия труда в таких преимущественно женских сферах, как, например, здравоохранение; склонность женщин к синдрому выгорания и эмоциональному истощению; распространенность насилия в отношении женщин.

Кроме того, по словам авторов, существует противоречащие социальные ожидания от женщин, когда, с одной стороны, провозглашается гендерное равенство и женщина может и даже должна строить карьеру, а с другой — на ней остаются традиционные обязанности по дому и уходу за детьми.
Источник: Daniel Apodaca / CC0

Что касается позитивной тенденции у мужчин, то, по мнению ученых, гендерное равенство расширило репертуар традиционных мужских социальных ролей, ослабив социальное давление, оказываемое на мужчин, что снимает с них напряжение. Кроме того, среди мужчин имеется тенденция лучше, чем ранее, следить за своим здоровьем.

Статья опубликована в журнале PLOS One.

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