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21:46 (мск), источник: Sputnik.md

Умер звезда легендарного фильма «Белое солнце пустыни»

Советский и российский актер Николай Годовиков страдал онкологическим заболеванием.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Российские СМИ сообщили о смерти актера Николая Годовикова, который запомнился зрителям по роли красноармейца Петрухи в легендарном фильме «Белое солнце пустыни».

Советский и российский актер Николай Годовиков скончался в Петербурге на 68-м году жизни.

Актер страдал онкологическим заболеванием.

Николай Годовиков сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и “катюша”» и «Без мундира».

Он также принял участие в проектах «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

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