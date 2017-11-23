Умер звезда легендарного фильма «Белое солнце пустыни»

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Российские СМИ сообщили о смерти актера Николая Годовикова, который запомнился зрителям по роли красноармейца Петрухи в легендарном фильме «Белое солнце пустыни».

Советский и российский актер Николай Годовиков скончался в Петербурге на 68-м году жизни.

Актер страдал онкологическим заболеванием.

Николай Годовиков сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и “катюша”» и «Без мундира».