Умер звезда легендарного фильма «Белое солнце пустыни»
Советский и российский актер Николай Годовиков страдал онкологическим заболеванием.
Советский и российский актер Николай Годовиков страдал онкологическим заболеванием.
КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Российские СМИ сообщили о смерти актера Николая Годовикова, который запомнился зрителям по роли красноармейца Петрухи в легендарном фильме «Белое солнце пустыни».
Советский и российский актер Николай Годовиков скончался в Петербурге на 68-м году жизни.
Актер страдал онкологическим заболеванием.
Николай Годовиков сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и “катюша”» и «Без мундира».
Он также принял участие в проектах «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».