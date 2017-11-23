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22:12 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды в Молдове не неделю: как завершится ноябрь

Метеорологи представили прогноз погоды в Молдове, которая ожидает жителей страны в конце последнего месяца осени.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 763 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В конце осени жителям Молдовы не стоит ждать сильных морозов. Такой прогноз погоды в Молдове сделала Государственная метеорологическая служба страны.

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До конца ноября осталась ровно неделя, поэтому предлагаем вам ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.

Конец текущей недели принесет небольшое потепление. Если в пятницу ночью будет от —4 до +1 градуса по Цельсию, а днем ожидается +4, +9, то уже в выходные воздух в дневные часы прогреется до +7, +12 градусов.

При этом, согласно прогнозу погоды в Молдове, в северных районах в воскресенье будут небольшие смешанные осадки. Начало следующей недели вновь принесет похолодание. В понедельник пройдут слабые дожди. Ночью ожидается +1, +6, а днем +4, +9 градусов.

Во вторник метеорологи прогнозируют довольно холодную погоду. В ночные часы столбик термометра опустится до —2, +3 градусов, а днем будет всего +1, +6. Затем к концу недели снова немного потеплеет — до +12 градусов днем.

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