Убийственный почерк: три сестры скончались из-за ошибки фармацевта
Трем сестрам из Ташкента после отравления шашлыком врач выписал лекарство от паразитов «Вермокс», фармацевт же продал «Верапамил», которое применяют при гипертонических кризах.
Трем сестрам из Ташкента после отравления шашлыком врач выписал лекарство от паразитов «Вермокс», фармацевт же продал «Верапамил», которое применяют при гипертонических кризах.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Как сообщалось ранее, три девочки из одной столичной семьи — Муниса (2010 г. р.), Мухлиса (2011 г. р.) и Мохира (2013 г. р.) скончались 8 ноября в Ташкенте
Самая младшая сестра скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Другие две сестры были доставлены в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в состоянии агонии.
Результаты судмедэкспертизы, которые были обнародованы на днях, показали, что девочки погибли вследствие неправильного употребления лекарственного средства. Об этом корреспонденту UzNews.uz сообщил источник в инфекционной больнице Ташкента (НИИ ЭМИЗ), где проходила экспертиза.
Как выяснилось, девочкам назначали лекарство от паразитов под названием «Вермокс» (антигельминтный препарат широкого спектра). Однако, в аптеке фармацевт, не разобрав почерк врача, выдал лекарственное средство под названием «Верапамил», которое применяют при нарушениях сердечного ритма и гипертонических кризах.
В результате продолжительного применения лекарственного средства у девочек произошёл кардиогенный шок (снижение сократительной способности миокарда, что приводит к неадекватному кровоснабжению всех органов и тканей, и угнетает функцию жизненно важных органов. Чаще всего он развивается как осложнение инфаркта миокарда или отравления кардиотоксическими субстанциями).
Напомним, по данному факту прокуратура Алмазарского района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 186 Уголовного кодекса (Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие человеческие жертвы). В данный момент следственные мероприятия продолжаются.