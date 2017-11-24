Убийственный почерк: три сестры скончались из-за ошибки фармацевта

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Как сообщалось ранее, три девочки из одной столичной семьи — Муниса (2010 г. р.), Мухлиса (2011 г. р.) и Мохира (2013 г. р.) скончались 8 ноября в Ташкенте из-за отравления.

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Самая младшая сестра скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Другие две сестры были доставлены в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в состоянии агонии.

Результаты судмедэкспертизы, которые были обнародованы на днях, показали, что девочки погибли вследствие неправильного употребления лекарственного средства. Об этом корреспонденту UzNews.uz сообщил источник в инфекционной больнице Ташкента (НИИ ЭМИЗ), где проходила экспертиза.

Как выяснилось, девочкам назначали лекарство от паразитов под названием «Вермокс» (антигельминтный препарат широкого спектра). Однако, в аптеке фармацевт, не разобрав почерк врача, выдал лекарственное средство под названием «Верапамил», которое применяют при нарушениях сердечного ритма и гипертонических кризах.

В результате продолжительного применения лекарственного средства у девочек произошёл кардиогенный шок (снижение сократительной способности миокарда, что приводит к неадекватному кровоснабжению всех органов и тканей, и угнетает функцию жизненно важных органов. Чаще всего он развивается как осложнение инфаркта миокарда или отравления кардиотоксическими субстанциями).