Ночи в городах становятся ярче. Почему это тревожит ученых?

Источник: NASA

Исследования показали, что с 2012 по 2016 годы площадь искусственно освещаемых территорий на планете увеличивалась на 2% в год.

Ученые говорят, что «потеря ночи» во многих странах чревата негативными последствиями для флоры, фауны и здоровья человека.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Science Advances. Ученые пристально изучили данные, полученные со спутникового радиометра НАСА — прибора, который специально разработан, чтобы замерять яркость ночного освещения.

Эти снимки показали, что изменения в степени освещенности сильно варьировались в зависимости от каждой конкретной страны.

Некоторые из наиболее «ярких» стран мира — такие как США или Испания — остались без изменения. В большинстве стран в Южной Америке, Африке и Азии по ночам стало заметно светлее.

2012 2015 Огни Москвы в ночное время

Лишь несколько стран показали убывание освещенности, например, Йемен и Сирия — в обеих идет война.

Ночные снимки со спутника — сверкающие побережья и похожие на паутину огни городов — выглядят красиво, но специалистов тревожит, что искусственное освещение может нести непредвиденные последствия для здоровья человека и для окружающей среды.

Во мраке ночи

В 2016 году Американская медицинская организация официально признала вредоносный эффект, который оказывают люминисцетные лампы высокой интенсивности света, чья конструкция была названа непродуманной. Ассоциация призвала минимизировать и держать под контролем освещение с высоким содержанием голубого цвета. Согласно данным медиков, способствующий засыпанию гормон мелатонин особенно чутко реагирует на голубой цвет.

По результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, искусственный свет представляет угрозу для опыления растений, так снижает активность ночных насекомых.

Согласно исследованию британских ученых, деревья в более ярко освещенных местах начинают цвести на неделю раньше срока, чем деревья, не окруженные искусственным светом.

Другое исследование выявило, что искусственный свет городов существенно влияет на поведение перелетных птиц, летающих по ночам.

Возглавивший научную группу Кристофер Куба из Исследовательского геофизического центра в Потсдаме говорит, что использование искусственного освещения стало причиной одних из наиболее серьезных перемен в окружающей среде, вызванных человеком.

Он с группой коллег ожидал увидеть снижение освещенности индустриально развитых городов и областей по мере замены натриевых газоразрядных ламп с их желто-оранжевым светом на более экономичные светодиодные, поскольку световой сенсор на спутнике не воспринимает голубую часть спектра, которую излучают светодиоды.

Я ожидал, что в богатых странах — таких как США, Британия и Германия — мы увидим общее снижение освещенности, особенно в хорошо освещаемых районах. Но на деле мы увидели, что такие страны, как США, остались на прежнем уровне, а Британия и Германия стали значительно ярче. Кристофер Куба Ученый из Исследовательского геофизического центра в Потсдаме

Так как сенсор спутника, в отличие от человеческого глаза, не воспринимает голубую часть спектра, то ощущаемое нами увеличение яркости будет выше, чем смогли зафиксировать исследователи.

Кевин Гастон из Эксетерского университета рассказал Би-би-си, что люди стали окружать себя ненормальным количеством света.

«Чем меньше света, тем лучше видно ночное небо. Сейчас в Европе сложно найти место, где к естественной темноте неба не примешивалось бы искусственное свечение, к которому мы все так привыкли», — посетовал он.

Гастон отметил, что ему кажется удивительным рост «светового загрязнения». «Обычно, если задумываешься над тем, человечество загрязнет окружающую среду, то исправить ситуацию бывает очень затратно», — отметил он.

Река Нил и прилегающие регионы очерчены яркими огнями | Источник: NASA

«В том что касается освещения, нам лишь необходимо направлять его туда, где оно нужно, и не расходовать его там, где в этом нет необходимости», — рассказал ученый.

В свою очередь Куба сказал, что мы могли бы значительно приглушить освещенность городских пространств, не ухудшая при этом видимости.

«Для человеческого зрения важен контраст, а не уровень освещенности», — объяснил он.

«Поэтому, снизив уровень контрастности на улице, отказавшись от ярких ламп, можно было бы поддерживать хорошую видимость при меньшей освещенности. Также это позволило бы сберечь больше энергии. Но, как показывают наши данные, как на национальном, так и на международном уровне, сейчас мы движемся скорее в противоположном направлении», — подытожил он.

Victoria Gill.

Science reporter, BBC News.