Легендарный голливудский продюсер пригласил Димаша к себе

Афанасьефф участвовал в создании саундтреков ко множеству голливудских фильмов. Одним из самых больших продюсерских успехов Уолтера стала песня в исполнении Селин Дион My Heart Will Go On к фильму «Титаник». За нее Афанасьефф получил премию Grammy в 1999 году. В 2000-м он снова получил эту престижную награду в категории «Продюсер года».