Легендарный голливудский продюсер пригласил Димаша к себе

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал, о чем мечтает всю свою жизнь.

Во время поездки в Лос-Анджелес Димаш встретился с известным американским продюсером и композитором, двукратным обладателем премии Grammy Уолтером Афанасьефф.

Афанасьефф участвовал в создании саундтреков ко множеству голливудских фильмов. Одним из самых больших продюсерских успехов Уолтера стала песня в исполнении Селин Дион My Heart Will Go On к фильму «Титаник». За нее Афанасьефф получил премию Grammy в 1999 году. В 2000-м он снова получил эту престижную награду в категории «Продюсер года».