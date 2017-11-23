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23:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Легендарный голливудский продюсер пригласил Димаша к себе

Двукратный обладатель Grammy Уолтер Афанасьефф пригласил Димаша Кудайбергена к себе домой в Лос-Анджелесе.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал, о чем мечтает всю свою жизнь.

Во время поездки в Лос-Анджелес Димаш встретился с известным американским продюсером и композитором, двукратным обладателем премии Grammy Уолтером Афанасьефф.

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Афанасьефф участвовал в создании саундтреков ко множеству голливудских фильмов. Одним из самых больших продюсерских успехов Уолтера стала песня в исполнении Селин Дион My Heart Will Go On к фильму «Титаник». За нее Афанасьефф получил премию Grammy в 1999 году. В 2000-м он снова получил эту престижную награду в категории «Продюсер года».

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