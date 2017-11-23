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22:34 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Парке Горького заработал стереокаток

На ледовой площадке одновременно могут находиться около шести тысяч человек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столичном Парке Горького открылся стереокаток. Главным украшением ледовой площадки стал светодинамический куб высотой 10 метров, установленный на Фонтанной площади.

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«Сегодня у нас радостное событие: мы открываем каток в Парке Горького, который за последние годы стал своеобразным символом прихода зимы в столицу. У этого катка сложилась своя аудитория, и, хотя катков в городе много, мы из года в год видим знакомые лица, которые уже не представляют зимнее время без посещения катка в Парке Горького», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

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Он отметил, что ледовая площадка в Парке Горького станет одним из 23 столичных катков с искусственным льдом. Всего, по его словам, в этом зимнем сезоне в городе будет 177 километров лыжных трасс, 102 универсальные спортивные площадки, 12 ледовых городков, 113 пунктов проката зимнего инвентаря и 54 снежные ледяные горки. В парках Москвы заработают 48 спортивных школ. Среди программ фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей, керлинг, скандинавская ходьба, лыжи и экстремальные виды спорта.

«Сегодня мы ставим перед собой амбициозную задачу, чтобы в этом зимнем сезоне у нас было 27 миллионов посещений. Чтобы это случилось, требуется огромная инфраструктура, которую создало за последние годы Правительство Москвы в наших парках», — отметил Александр Кибовский.

Директор Парка Горького Марина Люльчук рассказала, что в этом году одновременно на ледовую площадку могут выйти около шести тысяч человек. Предполагается, что в течение зимнего сезона 2017/2018 года стереокаток посетят более одного миллиона человек.

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«Команда Парка Горького готовила концепцию катка очень долго. Было много идей, но в итоге получился стереокаток. В прошлом году у нас было около одного миллиона посетителей. В этом году наверняка их будет больше по причине того, что мы увеличили число пунктов проката, площадь катка, поменяли полностью систему доступа на него и теперь одновременно на катке могут находиться около шести тысяч человек, в прошлом году могли кататься одновременно 4,5 тысячи», — пояснила Марина Люльчук.

Светодинамический куб, инсталляции и оптические иллюзии

Стереопространство, световые инсталляции и оптические иллюзии стали главными темами в оформлении катка Парка Горького в этом году. Фуд-корт, кассы, павильоны с прокатом коньков и раздевалками расписали волнистыми линиями синего и белого цветов. Рисунок оживает и пульсирует, создавая иллюзию движущихся волн.

Центральным элементом катка в Парке Горького стал десятиметровый светодинамический куб, который установили на Фонтанной площади. Внутри одного большого куба находится несколько кубов меньшего размера. Их расположили по принципу матрешки. Вечером мерцающие грани геометрических фигур переливаются разными цветами, создавая ритмический рисунок и оптические иллюзии.

Еще одним новшеством стала танцплощадка под прозрачным стеклянным куполом. Трижды в неделю на ней планируют проводить дискотеки. Свои сеты будут играть известные столичные диджеи.

Хоккейная площадка, каток для детей и два фудкорта

В этом году каток в Парке Горького разделили на три зоны. Основная ледовая площадка открыта для всех посетителей, для детей оборудован отдельный каток, а для любителей хоккея построили коробку с воротами и полем для проведения турниров.

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Войти на каток можно, как и в прошлом году, через пять павильонов. Один предназначен для посетителей, которые приходят с коньками, четыре — для тех, кто пользуется услугами проката.

Перекусить посетители парка смогут на фуд-кортах, их в этом году два. Один — на танцплощадке, второй — на Фонтанной площади. Всего работает 20 точек с уличной едой и горячими напитками — это вдвое больше, чем прошлой зимой.

Время работы катка в выходные дни увеличено на час: находиться на льду можно до 00:00. Для удобства посетителей работает несколько терминалов. Это позволяет не стоять в очередях в кассы, а сразу проходить на каток, отсканировав номер электронного билета или QR-код с распечатанного образца или экрана мобильного телефона.

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