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13:17 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год

Парламент Латвии одобрил новые правила продления временного вида на жительство для тех иностранцев (преимущественно россиян), которые получили вид на жительство по «программе инвесторов» — то есть, в обмен на покупку жилья. Теперь всем придется платить по 1 тыс. евро в год.

Эпопея с ВНЖ в обмен на инвестиции началась почти десять лет назад, когда по Латвии прокатился экономический кризис, за год скосивший ВВП страны на 18%. Это заставило правительство искать экстренные меры по спасению хотя бы отдельных отраслей экономики.

Тогда и началась история хрупких взаимоотношений между латвийскими политиками и, главным образом, российскими переселенцами — та самая «программа инвесторов».

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Иностранцам, проживающим за пределами Европейского союза, предложили получить временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции в местную экономику.

Инвестировать можно было в покупку недвижимости, открытие предприятия или вклады в банки. Достаточно было приобрести квартиру чуть больше чем за 140 тыс. евро, чтобы получить ВНЖ в стране Евросоюза с правом беспрепятственного передвижения в его пределах. Плюс относительно недорогая квартира недалеко от моря.

Почти сразу стало ясно, что программа приобретает массовый характер: на пике популярности в 2014 году ВНЖ в Латвии получили около шести тысяч человек. Объем инвестиций за первые четыре года перевалил за миллиард евро.

Домик у моря.

Маклеры, строители, консультанты — все, кто был причастен к развитию сопутствующих сфер экономики, — были счастливы. Переезжающие в Латвию россияне (большинство прибывающих были гражданами России) — тоже.

Некоторые приобретали «дачи» на балтийском побережье, сохраняя в России основное место жительства. А некоторые забирали семьи и начинали новую жизнь в новой стране.

«Я с семьей переехал в 2012-м, у меня как раз родилась дочь, — рассказывает Русской службе Би-би-си теперь уже латвийский предприниматель Павел Переверзев. —  Поэтому вопрос безопасности стал очень важен — хотя бы на уровне общения с полицией. Мы поняли, что тут другой уровень здравого смысла в жизни, другое качество жизни. А мы совсем не олигархи: мы что-то продали в России, чтобы что-то купить здесь. Со временем построили тут свой бизнес».

Национальный вопрос.

По мере того как росло количество россиян, переехавших в Латвию, росло и недовольство националистически настроенных политиков. Пик популярности программы инвесторов пришелся на 2014 год — начало украинского кризиса.

Именно из-за него представители националистической партии «Национальное объединение» несколько раз предлагали запретить гражданам России получать ВНЖ по этой программе.

«Один из основных постулатов внешней политики России — защита своих граждан в ближнем зарубежье. Вместе с тем, увеличивая тут количество граждан России, мы подвергаем Латвию большей опасности», — говорил тогда Русской службе Би-би-си экс-депутат парламента Дзинтарс Расначс («Национальное объединение»).

Под давлением геополитической составляющей правящая коалиция начала сворачивать программу.

В 2014 году увеличилась минимальная цена недвижимости: со 140 тыс. евро до 250 тысяч. Количество участников программы тут же сократилось: если в 2014 году это были почти шесть тысяч человек, то в 2015 — чуть более тысячи.

А за деньги — можно.

Потом, в 2016 году, борьба с программой инвесторов перешла из идеологической плоскости в экономическую.

Депутаты решили, что те иностранцы, которые уже переехали в Латвию по этой программе, должны платить по 5 тыс. евро за продление временного вида на жительство. Деньги решили направить на поддержку молодых семей. Для многих инвесторов взнос в размере 5 тыс. евро оказался ударом.

«Мы сразу основали общество “Новые латыши”, куда вошли люди, переехавшие в Латвию из стран СНГ, — продолжает Павел Переверзев, который и сейчас возглавляет это общество. — Тогда мы обратились к президенту [Латвии Раймондсу Вейонису]. Президент нас услышал и поправки отклонил. Потом мы провели целый ряд встреч с депутатами».

В итоге был найден компромисс: от уплаты 5 тыс. евро за продление ВНЖ освобождались все те, кто присоединился к программе до сентября 2014 года. А это — большинство инвесторов.

Можно и не платить.

Однако прошел еще год, и программа инвесторов практически перестала работать: за первую половину 2017 года управление по делам гражданства и миграции получило всего 64 запроса на ВНЖ от «инвесторов». И тут политики решили вмешаться еще раз.

По инициативе правительства достигнутый год назад компромисс был отменен, и всех «инвесторов», многие из которых уже выучили латышский язык и пустили корни на новом месте, обязали заплатить 5 тыс. евро за продление ВНЖ.

«Эти поправки связаны с двумя вопросами. Первое — это равное отношение ко всем, кто получил ВНЖ. Все должны платить одинаковую сумму. А до сих пор были группы, которые платили эти 5 тыс. евро, и были те, кто не платил, — рассказывает Русской службе Би-би-си министр экономики Латвии Арвилс Ашераденс. — Второе — эти ресурсы финансируют программу поддержки молодых семей при покупке жилья».

Поправки были приняты в бюджетном пакете, из-за чего президент Раймондс Вейонис вряд ли вернет их на повторное рассмотрение — как он сделал это год назад. Под ударом оказались 4 357 человек. Правда, политики нашли компромисс: платить все 5 тыс. сразу — необязательно. Можно платить по тысяче евро в год.

«Я знаю семьи, для которых это удар экономический, а еще больше — принципиальный. Они подумывают [переехать], — говорит Павел Переверзев. —  Мы декларируем готовность обратиться в конституционный суд, а вслед за этим — в Европейский суд по правам человека».

Латвийское правительство, в свою очередь, декларирует готовность получить миллионы евро в качестве дополнительных поступлений в госбюджет. Согласно подсчетам министерства экономики, принятые поправки уже в будущем году принесут Латвии от 3,7 до 5,1 миллиона евро.

Правда, у инвесторов есть шанс избежать расходов: прожив в Латвии пять лет, они могут сдать экзамен по латышскому языку и получить постоянный вид на жительство вместо временного. За него 5 тыс. евро платить не нужно.

Оксана Антоненко

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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