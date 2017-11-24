Владелец «Морского старта» собирается построить космодром на орбите

Источник: Reuters

Группа компаний S7, владеющая плавучим космодромом «Морской старт» и авиационными активами, и госкорпорация «Роскосмос» договорились вместе построить на орбите Земли орбитальный космодром. Этот многофункциональный орбитальный комплекс предполагается использовать для сборки и заправки космических аппаратов, отправки их на другие околоземные орбиты, а также для полетов к Луне и Марсу. По мнению экспертов, это государственно-частное партнерство способно изменить ракетно-космическую отрасль в нашей стране.

Соглашение о намерениях на днях подписали глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и гендиректор ООО «С7 Космические транспортные системы» (российская дочерняя структура S7 для управления космическими активами) Сергей Сопов. Об этом «Известиям» рассказал источник в ракетно-космической отрасли, информацию официально подтвердили представители группы S7 и «Роскосмоса».

— Мы давно и успешно работаем с S7 и намерены продолжать сотрудничество, — заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

По словам источника «Известий», знакомого с ситуацией, S7 и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве в создании многофункционального орбитального комплекса, ориентированного в том числе на пусковую деятельность ракетно-космического комплекса «Морской старт». Фактически речь идет совместной разработке проекта орбитального космодрома.

В группе S7 пока с осторожностью говорят о соответствующих планах.

— Возможно. Сейчас трудно сказать, — заявил «Известям» представитель S7.

По данным источника, орбитальный комплекс предполагается использовать для запуска, стыковки, сборки, заправки, снабжения и обслуживания космических объектов на орбите Земли.

В том числе — с последующей их отправкой на межорбитальные и межпланетные траектории. Для транспортного обеспечения новой структуры планируется использовать «Морской старт», с которого в ближайшие годы планируется запускать ракеты «Зенит», а впоследствии — новые российские ракеты-носители среднего класса «Союз-5».

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Условия выполнения договоренностей между «Роскосмосом» и S7 будут детально оговорены в отдельном двухстороннем соглашении о государственно-частном партнерстве в области космической деятельности. Этот документ планируется подписать после завершения сделки по покупке группой S7 проекта «Морской старт» — сейчас она находится на стадии межгосударственного согласования.

Помимо создания орбитального космодрома, заключенное между сторонами соглашение включает планы по возобновлению запусков с морского космодрома с использованием носителей «Зенит». Первая фаза предусматривает восстановление производства ракет для «Морского старта». Следующая фаза начнется после модернизации стартовой платформы. Тогда ее можно будет использовать для пусков перспективной российской ракеты среднего класса «Союз-5». Кроме того, предполагается создать новый грузовой транспортный корабль, запускаемый с плавучего космодрома.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, орбитальный космодром целесообразно создавать не с нуля, а на базе инфраструктуры Международной космической станции (МКС).

— МКС уже сегодня представляет собой некий орбитальный космодром, с которого регулярно запускают наноспутники, — рассказал Иван Моисеев. — Но запускать что-то покрупнее с нее не получается. В перспективе на орбите потребуется проводить испытания, тестирование и при необходимости ремонт крупных спутников, которые будут отправляться дальше, на более высокие или отлетные траектории.

По словам эксперта, существует задача дозаправки спутников на орбите, их технического обслуживания. Также орбитальный космодром может пригодиться для обслуживания разрабатываемого в России сейчас ядерного буксира мегаваттного класса.

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— Смысл такой станции — переход от научных работ к обслуживанию космических аппаратов, — рассказал Иван Моисеев. — Это своеобразный «постоялый двор», где можно отдохнуть, подремонтироваться и дозаправиться перед дальним путешествием.

Член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин назвал соглашение «Роскосмоса» и S7 беспрецедентным для российской космонавтики.

— Это первое большое соглашение с участием крупного частного инвестора в российской космонавтике, — рассказал Андрей Ионин. — Тем более что речь идет о ведущей авиакомпании, которая теперь занялась транспортным космическим бизнесом. Это уникальная ситуация не только для России, но и для всего мира. Наступает новый этап, требующий создания новых ракетно-космических систем. Пришло время специализации. Выход на рынок группы S7 может серьезно изменить подходы и требования к космической технике — это давно назрело.