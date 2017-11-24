Многодетным в Приморье не просто раздают землю, но и обеспечивают этим

Источник: ДЕЙТА

По данным управления и застройки администрации Находки, на сегодняшний день таким семьям предоставлено уже 985 земельных участков в рамках исполнения краевого закона «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

Однако, многодетным не просто предоставляют участок. За счет городского бюджета им обеспечивают все необходимые мероприятия — топосъемка, разработка проектов планировки и межевания территорий, постановка наделов на кадастровый учет, а также проектирование и строительство дорожной и коммунальной инфраструктуры.

В результате горожане получают полностью готовый участок, который можно оформить в собственность в кратчайшие сроки. При этом места под строительство дают рядом с полностью развитой инфраструктурой — учреждениями образования, спортивными объектами, дорогами, автобусными остановками, тротуарами, сетями водоснабжения, электрическими линиями, канализацией. К примеру, на сегодняшний день многодетным семьям под застройку предлагаются места в микрорайоне Ливадия.