Неделя в Хабаровском крае завершится морозами

Накануне наступления календарной зимы в Хабаровском крае погода будет неустойчивой. Текущая рабочая неделя завершится холодами — даже там, где ожидается небольшой снег, его будут сопровождать ветер с метелью, так что комфортно местным жителям будет вряд ли. На выходных будет примерно так же — а вот в понедельник снова потеплеет, по крайней мере — в дальневосточной столице.

В Хабаровске дневная температура понизится до −16…−18 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до −14…−16 °C. Небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до −11…−13 °C. Небольшой снег, метель. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до -9..-11 °С. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Охотске дневная температура повысится до −14…−16 °С. Небольшой снег, метель. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 18−23 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до −20…−22 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до −16…−18 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 15−20 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до −19…−21 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до −11…−13 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до −14…−16 °C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.