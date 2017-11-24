Неделя в Хабаровском крае завершится морозами
В некоторых районах ожидают снег с метелью.
В некоторых районах ожидают снег с метелью.
Накануне наступления календарной зимы в Хабаровском крае погода будет неустойчивой. Текущая рабочая неделя завершится холодами — даже там, где ожидается небольшой снег, его будут сопровождать ветер с метелью, так что комфортно местным жителям будет вряд ли. На выходных будет примерно так же — а вот в понедельник снова потеплеет, по крайней мере — в дальневосточной столице.
В Хабаровске дневная температура понизится до −16…−18 °C. Без существенных осадков. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура понизится до -9..-11 °С. Возможен небольшой снег. Скорость
В Охотске дневная температура повысится до −14…−16 °С. Небольшой снег, метель. Скорость
В Вяземском дневная температура понизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
В Чегдомыне дневная температура понизится до −20…−22 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Аяне дневная температура понизится до −16…−18 °C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до −19…−21 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.
В Бикине дневная температура понизится до −11…−13 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до −14…−16 °C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до −15…−17 °C. Без осадков. Скорость