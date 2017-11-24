Почти 50% от месячной нормы выпало снега за четыре дня в Иркутске
В Иркутске за четыре дня его выпало почти 50% от ноябрьской нормы.
В Иркутске за четыре дня его выпало почти 50% от ноябрьской нормы.
В Иркутске за четыре дня его выпало почти 50% от ноябрьской нормы.
По региону высота покрова от 8 до 28 сантиметров. В областном центре — 12. Сейчас свою активность снег сбавил. Что касается температуры, в воскресенье в город придёт циклон и столбик термометра поднимется до нулевой отметки. Правда, всего на день.
— К понедельнику погода уже существенно изменится. На территории Иркутской области произойдёт заток холодного воздуха. Температуры понизятся и будут составлять в ночные часы ниже 20-градусной отметки, — говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.