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03:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Электробусы могут заменить трамваи в Комсомольске-на-Амуре

Экологически чистую альтернативу рассматривает администрация города.

Администрация Комсомольска-на-Амуре рассматривает возможность замены трамваев экологически чистыми электробусами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Поиск альтернативы продиктован в первую очередь сложной финансовой ситуацией, сложившейся на МУП «Трамвайное управление». Предприятие экономически убыточно и не в состоянии обеспечивать себя. Оно выживает только за счёт субсидий из городского бюджета. Муниципалитет поддерживает его в части своевременной выплаты зарплат сотрудникам. Сейчас дело о его банкротстве находится на рассмотрении в суде.

Подвижной состав МУП «Трамвайное управление» имеет высокую степень износа. В модернизации нуждается и сетевое хозяйство. Хотя говорить о ней особо не приходится — сейчас предприятие и муниципалитет с трудом пытаются сохранить то, что есть. По приблизительным подсчётам, на приведение в порядок трамвайных путей, сетей и вагонов нужно около 1 млрд рублей, а таких денег в бюджете города нет.

Целесообразность столь крупных вложений ставится под большой вопрос. Тем более, что трамвайные пути охватывают далеко не все районы Комсомольска-на-Амуре. Поэтому администрация города рассматривает сейчас возможность замены трамваев электробусами. Эти безрельсовые транспортные средства набирают популярность в российских городах.

 — Сейчас проект находится на этапе разработки. Прежде чем принимать какие-то решения, нужно просчитать, насколько выгодны электробусы. Они требуют, в том числе, создания сети зарядок. Также нужно детально изучить характеристики данного транспорта. В стране хоть и есть опыт использования электробусов, но всё это пока пробы. Для перевозки пассажиров по регулярным маршрутам, тем более в таких климатических условиях, как наши, электробусы ещё не применялась, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы администрация Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

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