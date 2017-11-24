Зимний велозаезд «Критическая масса» пройдёт в Иркутске

Организаторы такой акцией хотят мотивировать к передвижению на велосипеде даже зимой. Участники проедут по центральным улицам города. Сделают остановку на сквере Кирова и финишируют у Вечного огня. Сбор желающих присоединиться к заезду в 18:15 на площади в 130-м квартале. Приглашают всех, кому уже есть как минимум 14 лет.