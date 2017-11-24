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03:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Зимний велозаезд «Критическая масса» пройдёт в Иркутске

Велосипедисты вытеснят с дороги водителей авто. Сегодня в Иркутске состоится велозаезд «Критическая масса».

Организаторы такой акцией хотят мотивировать к передвижению на велосипеде даже зимой. Участники проедут по центральным улицам города. Сделают остановку на сквере Кирова и финишируют у Вечного огня. Сбор желающих присоединиться к заезду в 18:15 на площади в 130-м квартале. Приглашают всех, кому уже есть как минимум 14 лет.

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