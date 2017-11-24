Новый проект энергетиков «прижмет» всех должников Владивостока

Источник: ДЕЙТА

Пробные отключения уже проведены -двоим должникам с улицы Русская отключили горячую воду и электричество. Их общий долг энергетикам составляет почти 250 тысяч рублей.

Данный проект, который называется «экспериментальный участок», стартовал во Владивостоке с ноября 2017 года. В Советском районе, где проживает больше всего неплательщиков, отобрано 28 домов, в отношении которых уже вынесено судебное решение. Сначала с должниками проведут разъяснительную беседу, а затем, если задолженность не будет погашена, за них возьмутся юристы и судебные приставы.

Этот пилотный проект продлится до конца года. Если он станет успешным, то уже в 2018 году его реализуют не только в Советском районе, но и по всему Владивостоку.