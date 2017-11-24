В Калининграде открывается фестиваль кино стран Евросоюза

Источник: РИА Новости

Программа фестиваля позволяет калининградским зрителям познакомиться с лучшим кино европейских стран — фильмами-обладателями национальных премий и наград, лауреатами и призерами многочисленных международных кинофорумов, участниками конкурсной программы международных фестивалей последних лет.

«Фестиваль в этом году посвящен великим людям. Гениям и злодеям. Среди гениев будут Роден, Гоген, Рафаэль, Таль, Борг, Макинрой и еще много кто, а откроемся мы мультфильмом о Ван Гоге», — рассказали в оргкомитете.

Фильм открытия — первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 85 художников создавала его красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. Всего в фестивальной программе более 40 фильмов производства Германии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, Словакии, Бельгии, Румынии. Франции, Ирландии, Швеции, Венгрии и других стран. Зрители увидят фильм-обладатель «Золотого медведя» Берлинале «О теле и душе», будут показаны также номинанты на «Золотую пальмовую ветвь» — «Кроткая», «Молодой Годар», в программе также национальные и международные хиты — «Четверо против банка», «Субурбикон».

Ожидается и несколько творческих встреч — чешский режиссер Иржи Страх представит свой комедийный хит «Ангел-2», оператор Берндт Фишер из Германии покажет фильм о горных пастухах, который снимался в Румынии.