В Калининграде открывается фестиваль кино стран Евросоюза
КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Тринадцатый фестиваль кино стран Европейского союза открывается в пятницу
КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Тринадцатый фестиваль кино стран Европейского союза открывается в пятницу
Программа фестиваля позволяет калининградским зрителям познакомиться с лучшим кино европейских стран —
«Фестиваль в этом году посвящен великим людям. Гениям и злодеям. Среди гениев будут Роден, Гоген, Рафаэль, Таль, Борг, Макинрой и еще много кто, а откроемся мы мультфильмом о Ван Гоге», — рассказали в оргкомитете.
Фильм открытия — первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 85 художников создавала его красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. Всего в фестивальной программе более 40 фильмов производства Германии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, Словакии, Бельгии, Румынии. Франции, Ирландии, Швеции, Венгрии и других стран. Зрители увидят
Ожидается и несколько творческих встреч — чешский режиссер Иржи Страх представит свой комедийный хит «Ангел-2», оператор Берндт Фишер из Германии покажет фильм о горных пастухах, который снимался в Румынии.
Традиционное коллективное голосование за звание лучшего фильма позволит увидеть ленту, получившую Приз зрительских симпатий, еще раз в день закрытия кинофорума 8 декабря. Фестиваль проходит ежегодно с 2005 года при поддержке представительства ЕС в России, посольств, консульств и культурных центров стран Евросоюза и правительства Калининградской области.