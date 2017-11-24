Борис Кубай рассказал о снеге в выходные дни
Впереди выходные и возможный выход очередного циклона на Приморье. Об ожидаемой интенсивности осадков и последствиях рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
Впереди выходные и возможный выход очередного циклона на Приморье. Об ожидаемой интенсивности осадков и последствиях рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
Впереди выходные и возможный выход очередного циклона на Приморье. Об ожидаемой интенсивности осадков и последствиях рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай:
— Борис Викторович, как Вы думаете, недавний транспортный коллапс во Владивостоке может повториться в предстоящие выходные?
— Думаю, что нет.
А теперь о подходящем циклоне. В том, что за последнее время их было довольно много есть очень важный положительный момент, я бы его назвал «эффектом конкуренции». Конкурируя, циклоны не позволяют друг другу достичь над Приморьем максимальной кондиции и торопятся побыстрее уйти в более комфортный для них район, в Охотское море, к Магадану.
Нынешний циклон так же не будет исключением и быстро пройдет траверз Владивостока, нацелившись на все то же комфортное место. Центр его пройдет над Японским морем, южнее Владивостока, основной снегопад пройдет мористее, а городу могут достаться отголоски в виде небольшого снега. Но рельеф города таков, что ему любые миллиметры могут создать проблемы. Но я думаю, что город, на сей раз, с ними справится.