Борис Кубай рассказал о снеге в выходные дни

Источник: Вести Приморье

Впереди выходные и возможный выход очередного циклона на Приморье. Об ожидаемой интенсивности осадков и последствиях рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай:

— Борис Викторович, как Вы думаете, недавний транспортный коллапс во Владивостоке может повториться в предстоящие выходные?

— Думаю, что нет. Во-первых, это выходные и транспорта будет просто значительно меньше, во-вторых, я надеюсь, что все автолюбители уже «переобулись», в-третьих, соответствующие службы сделали определенные выводы и подготовились, в-четвертых, с завтрашнего дня будут внесены существенные изменения во взаимодействие нашей дежурной службы с дежурными службами города, оно станет практически непрерывным и это тоже должно дать определенные плоды.

А теперь о подходящем циклоне. В том, что за последнее время их было довольно много есть очень важный положительный момент, я бы его назвал «эффектом конкуренции». Конкурируя, циклоны не позволяют друг другу достичь над Приморьем максимальной кондиции и торопятся побыстрее уйти в более комфортный для них район, в Охотское море, к Магадану.