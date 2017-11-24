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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске отметили столетие переводчика последнего императора Китая

В музее Гродекова в канун годовщины со дня рождения Георгия Пермякова открылась уникальная экспозиция.

Источник: Восток Медиа

Небольшую выставку в честь личного переводчика последнего императора правящей в Китае маньчжурской династии Цин Айсингёро Пу И хранители разместили в историческом корпусе Хабаровского краевого музея имени Гродекова. Экспозицию назвали «Русский иностранец».

Георгий Пермяков родился 24 ноября 1917 года по старому стилю в дальневосточном городе Никольск-Уссурийском (ныне Уссурийск). В 1921 году семья перебралась в Китай. Там Георгий Пермяков в совершенстве овладел китайским и японским языками, служил переводчиком при советском консульстве в Харбине. После ареста Пу И, лидера марионеточного государства Маньчжоу-го на оккупированных японцами территориях северного Китая, он сопроводил высокопоставленного пленника в СССР. С 1945 года Пермяков был приставлен к экс-императору в качестве личного переводчика, помогал готовить важнейшие показания, которые прозвучали на азиатском аналоге Нюрнберга — Токийском процессе над японскими военными преступниками, а позже и на процессе 1949 года в Хабаровске.

Георгий Пермяков в квартире на южной окраине Хабаровска прожил очень долгую и насыщенную жизнь. Он продолжал работать до самой смерти, которая наступила в 2005 году после тяжёлой болезни. Последнее телевизионное интервью Пермякова на страницах своего блога публиковал хабаровский исследователь истории Второй мировой войны Алексей Колесников.

Родным, друзьям, соседям переводчик императора запомнился как бескомпромиссный к себе человек. Морозными ночами он спал на балконе, укрывшись солдатской шинелью, писал художественные произведения, исторические и этнографические исследования, разработал уникальную систему обучения китайскому и японскому языкам.

«Все первые выпускники японского факультета Хабаровского пединститута прошли через заботливые руки Георгия Георгиевича. Никто не мог преподавать иероглифику так, как делал он. Пермяков использовал особую систему запоминания. Придуманные им запоминалки для иероглифов навсегда остались в памяти», — рассказала известный филолог, дочь руководителя спецобъекта, где содержался в 40-х годах Пу И, Елена Крадожён-Мазурова.

Экскурсию по небольшой выставке, посвящённой отцу, провела дочь Георгия Пермякова Алла Сумская. Она рассказала о личных вещах — от крестильной рубашки и детских фотографий до этнографических зарисовок и рукописей книг, сделанных во время жизни в китайской эмиграции. Георгий Пермяков был не только знатоком восточных языков и традиций, но ещё и играл на скрипке и фортепиано, активно занимался спортом (даже становился чемпионом Китая по конькам). За долгую жизнь отец Аллы Сумской оставил уникальный архив из тысяч единиц хранения. Часть уже находится в коллекции Гродековского музея, но значительная доля фондов ещё нуждается в описании и обработке.

«Последние четыре года я занимаюсь домашним архивом. Сейчас мы работаем над харбинской частью архива. Готовим к публикации книгу о штабе обороны Харбина, поскольку отец в августе-октябре 1945 года работал в этом штабе в качестве заместителя начальника. Уже удалось подготовить перевод очерков о Китае, которые написал по просьбе отца собственноручно Айсингёро Пу И. Думаю, что в ближайшие два-три года эта книга увидит свет», — рассказала Алла Сумская.

Помимо публикации ранее изданных рукописей и этнографических зарисовок Георгия Пермякова его единомышленники готовят масштабный интернет-проект, где практически всё наследие переводчика последнего китайского императора будет доступно в электронном виде.

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