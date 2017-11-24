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03:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителям Хабаровского края предлагают оценить работу полицейских

В понедельник, 27 ноября, на сайте УМВД России по Хабаровскому краю стартует интерактивный опрос: жителям региона нужно будет оценить работу полицейских.

Источник: РИА "Новости"

Респондентам предложат несколько простых вопросов. Оценка будет проходить по трем показателям: «Защищенность», «Доверие» и «Качество работы». Опрос продлится до 27 декабря, на следующий день будут опубликованы его результаты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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