Жителям Хабаровского края предлагают оценить работу полицейских
В понедельник, 27 ноября, на сайте УМВД России по Хабаровскому краю стартует интерактивный опрос: жителям региона нужно будет оценить работу полицейских.
В понедельник, 27 ноября, на сайте УМВД России по Хабаровскому краю стартует интерактивный опрос: жителям региона нужно будет оценить работу полицейских.
Респондентам предложат несколько простых вопросов. Оценка будет проходить по трем показателям: «Защищенность», «Доверие» и «Качество работы». Опрос продлится до 27 декабря, на следующий день будут опубликованы его результаты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на