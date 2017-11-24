Жителям Хабаровского края предлагают оценить работу полицейских

Респондентам предложат несколько простых вопросов. Оценка будет проходить по трем показателям: «Защищенность», «Доверие» и «Качество работы». Опрос продлится до 27 декабря, на следующий день будут опубликованы его результаты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.