Леопард впервые «спел» на камеру заповедника

Видео с необычным звуковым сопровождением было получено в заповеднике «Кедровая падь», который входит в состав ФГБУ «Земля леопарда». Одна из камер установлена здесь у вершины горного хребта, на площадке, с которой леопардам и другим зверям удобно обозревать окрестности.
«В этот раз в объективе фотоловушки оказался дальневосточный леопард Leo 12M по имени Тайфун — хозяин этой территории. Добравшись до излюбленного места отдыха, пребывающий в расслабленном состоянии хищник обозначил свое присутствие мощным ревом», — рассказали «Вестям: Приморье» специалисты ФГБУ «Земля леопарда».
«Услышать в лесу леопарда удается редко, а записать этот звук мы и вовсе смогли впервые, — отметил Виктор Сторожук, инженер-исследователь отдела науки ФГБУ “Земля леопарда”. — Это стало возможным благодаря современному оборудованию, которое позволяет получать не только картинку, но и звук. Теперь каждый может узнать о редчайшей кошке еще больше».
В иных случаях вокализация может использоваться, например, в сезон размножения, когда самец или самка привлекают друг друга громким рычанием. Особые звуки может издавать и леопардесса-мать, зовущая своих детенышей. Конечно, это не единственный способ обмена информацией для пятнистых хищников: часто они могут заявлять о себе визуальными и запаховыми метками.