Леопард впервые «спел» на камеру заповедника

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Видео с необычным звуковым сопровождением было получено в заповеднике «Кедровая падь», который входит в состав ФГБУ «Земля леопарда». Одна из камер установлена здесь у вершины горного хребта, на площадке, с которой леопардам и другим зверям удобно обозревать окрестности.

«В этот раз в объективе фотоловушки оказался дальневосточный леопард Leo 12M по имени Тайфун — хозяин этой территории. Добравшись до излюбленного места отдыха, пребывающий в расслабленном состоянии хищник обозначил свое присутствие мощным ревом», — рассказали «Вестям: Приморье» специалисты ФГБУ «Земля леопарда».

«Услышать в лесу леопарда удается редко, а записать этот звук мы и вовсе смогли впервые, — отметил Виктор Сторожук, инженер-исследователь отдела науки ФГБУ “Земля леопарда”. — Это стало возможным благодаря современному оборудованию, которое позволяет получать не только картинку, но и звук. Теперь каждый может узнать о редчайшей кошке еще больше».