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03:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Аллею тайно вырубили в Железнодорожном районе Хабаровска

В Железнодорожном районе Хабаровска неизвестные вырубили аллею. Инцидент произошел в темное время суток, местные жители не видели, кто расправился с деревьями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Сейчас вместо зеленых насаждений лишь ровная площадка около 200 квадратных метров, засыпанная песком, невозможно даже определить масштаб бедствия. Мы не можем посчитать ущерб, потому что не осталось даже пней. Вообще, эта территория находилась в аренде с 2006 года, и на ней нельзя было производить посадки. Но несколько лет назад здесь высадили саженцы. Разрешение на их снос у нас никто не получал, и в этом предстоит разобраться», — рассказала заведующая сектором выдачи разрешений на обрезки и снос зеленых насаждений управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Марина Гуляева.

Напомним, несколько недель назад похожий случай произошел в Центральном районе города. Там кто-то спилил 75 деревьев.

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