Аллею тайно вырубили в Железнодорожном районе Хабаровска

«Сейчас вместо зеленых насаждений лишь ровная площадка около 200 квадратных метров, засыпанная песком, невозможно даже определить масштаб бедствия. Мы не можем посчитать ущерб, потому что не осталось даже пней. Вообще, эта территория находилась в аренде с 2006 года, и на ней нельзя было производить посадки. Но несколько лет назад здесь высадили саженцы. Разрешение на их снос у нас никто не получал, и в этом предстоит разобраться», — рассказала заведующая сектором выдачи разрешений на обрезки и снос зеленых насаждений управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Марина Гуляева.