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04:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровский «Амур» подарил Ольге Бузовой именную хоккейную форму

Столичная телеведущая похвасталась новыми обновками в своем аккаунте в социальной сети.

Ольга Бузова практически всегда появляется там, где ее уж никак не ждут. Вспомните только хабаровского хоккеиста, который после забитой шайбы начал повторять прямо на льду танцевальные движения из клипа столичной певицы. Ольга не смогла «пройти мимо», тогда она предложила спортсменам поменять гимн на ее песню «Мало половин», раз она принесла им победу.

На этот раз на своей официальной страничке в социальной сети Бузова опубликовала фотографию. Вы, конечно, можете смеяться, но на ней довольная певица в именной хоккейной форме «Амура».

— Спасибо большое хоккейному клубу «Амур» за такие подарочки, — подписала фотографию Ольга.

Телеведущая еще и добавила, что приглашает всю команду на свой концерт снова. Напомним, что от прошлого приглашения хабаровские спортсмены вежливо отказались. Видимо, открывать мир простых мужчин Ольге наскучило, теперь ее интересуют только хоккеисты из Хабаровска.

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