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04:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Некоторых пенсионеров поддержат в Приморье

Пенсионеры, живущие в районах, которые пострадали от августовского наводнения, вместе с декабрьской пенсией получат дополнительную адресную помощь, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, разовая выплата предоставляется неработающим гражданам, получающим пенсию по старости или инвалидности, ранее подавшим заявление на получение этого вида помощи.

«Это пенсионеры, получившие разовую помощь на восстановление поврежденного дома или квартиры, а также те, кто получил выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости», — уточняют специалисты департамента. Размер единовременной выплаты составляет 7 125,50 рублей.

В ведомстве обращают внимание на то, что граждане, ранее получившие лишь выплату в 10 тысяч рублей за утрату урожая, не могут претендовать на дополнительную адресную помощь.

Как сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева, на эти цели направлено почти 8,8 миллионов рублей. 6,7 миллионов из них предоставляет Пенсионный фонд России. Остальные средства выделены из краевой казны.

«В декабре дополнительную адресную помощь получат 1 235 пожилых людей. Большая часть — это жители Уссурийска, Михайловки и Хасанского района. Есть получатели в Надеждинском, Октябрьском, Пограничном районах. Эти муниципальные образования наиболее сильно пострадали от проливных дождей в августе этого года», — отметила глава ведомства.

Единовременная адресная помощь поступит на карту, куда перечисляется пенсия, или будет доставлена пожилым людям почтальоном на дом.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтопленными семь муниципалитетов края. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами. 25 сентября режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморье был снят.

Виктор Бруевич.

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