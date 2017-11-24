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04:36 (мск), источник: ТАСС

Ученые впервые смогли получить запись звуков общения диких дальневосточных леопардов

До этого у специалистов были только записи, полученные в зоопарках.

Источник: ИТАР-ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты национального парка «Земля леопарда» впервые смогли получить запись звуков, с помощью которых общаются дикие дальневостчоные леопарды. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба нацпарка.

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«Услышать в лесу леопарда удается редко, а записать этот звук мы и вовсе смогли впервые. Это стало возможным благодаря современному оборудованию, которое позволяет получать не только картинку, но и звук. Теперь каждый может узнать о редчайшей кошке еще больше», — приводит пресс-служба слова инженера-исследователя отдела науки нацпарка Виктора Сторожука.

До этого времени в распоряжении ученых были только записи, полученные в зоопарках, что не позволяло в точности установить, чем общение леопардов в неволе отличается от общения диких хищников.

Как отмечают специалисты, на записи запечатлено рычание крупного самца Leo 12M по имени Тайфун. «Добравшись до излюбленного места отдыха, пребывающий в расслабленном состоянии хищник обозначил свое присутствие мощным ревом. Тишину заповедной тайги нарушил резкий звук — сигнал для всех лесных обитателей», — рассказал представитель нацпарка.

Национальный парк «Земля леопарда» был создан пять лет назад, в 2012 году для сохранения редчайших дальневосточных леопардов, которых на тот момент в дикой природе оставалось около 35 особей. Общая площадь парка — 282 тыс. га. За небольшой срок работы удалось не только стабилизировать численность редкого подвида, но добиться существенного увеличения его численности. Сейчас дальневосточные леопарды обитают в Приморье и в Китае, а их общая численность оценивается примерно в 80 особей.

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