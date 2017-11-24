Приморских журналистов могут посадить за их «оружие»

Такая идея прозвучала на международном пенитенциарном форуме, который завершился вчера в Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний в Рязани. Соответствующие правки могут быть внесены в статью УК, наказывающую за незаконный оборот шпионской аппаратуры.

«Самая серьезная угроза — террористические акты с помощью беспилотников. Неспециалистам она пока кажется виртуальной, так как не было громких терактов, совершенных с помощью дронов, — пишет издание.

Сами аппараты становятся все дешевле, а их возможности возрастают.

По мнению экспертов, следует разрешить применение лишь специальных беспилотников для военных, спецслужб, МЧС, природоохранных служб и даже СМИ, а также беспилотники-игрушки с дальностью полета на 50 м. Остальное применение запретить.

То есть предлагается жесткий вариант. Если беспилотник не нужен человеку для дела (например, журналисту), иметь аппарат будет нельзя.