Красноярцев ждут теплые выходные перед серьезным похолоданием
В предстоящий
В предстоящий
В предстоящий
В пятницу днем уличные градусники будут показывать до -4 °C. В ночь на субботу ожидается до -7 °C, а днем в первый выходной синоптики обещают +2 °C. Ветер завтра будет дуть с
Ночь на воскресенье тоже будет теплой, но в течение дня температура постепенно понизится: с -7 °C утром до -12 °C к вечеру. Во второй выходной ветер будет дуть с запада со скоростью до 5 м/с, пройдет снег.
В начале следующей рабочей недели ударят морозы: в ночь на понедельник Гидрометцентр обещает уже -23 °C, другие синоптики — до -17 °C. Согласно предварительным данным, остальные дни последней недели ноября также будут морозными.