Красноярцев ждут теплые выходные перед серьезным похолоданием

В предстоящий уик-энд в Красноярске изменится погода: на один день в городе установится плюсовая температура, но уже в воскресенье она сменится морозом.

В пятницу днем уличные градусники будут показывать до -4 °C. В ночь на субботу ожидается до -7 °C, а днем в первый выходной синоптики обещают +2 °C. Ветер завтра будет дуть с юго-запада, осадков в прогнозе нет.

Ночь на воскресенье тоже будет теплой, но в течение дня температура постепенно понизится: с -7 °C утром до -12 °C к вечеру. Во второй выходной ветер будет дуть с запада со скоростью до 5 м/с, пройдет снег.