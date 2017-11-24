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05:12 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев ждут теплые выходные перед серьезным похолоданием

В предстоящий уик-энд погода будет благоприятной для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

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В предстоящий уик-энд в Красноярске изменится погода: на один день в городе установится плюсовая температура, но уже в воскресенье она сменится морозом.

В пятницу днем уличные градусники будут показывать до -4 °C. В ночь на субботу ожидается до -7 °C, а днем в первый выходной синоптики обещают +2 °C. Ветер завтра будет дуть с юго-запада, осадков в прогнозе нет.

Ночь на воскресенье тоже будет теплой, но в течение дня температура постепенно понизится: с -7 °C утром до -12 °C к вечеру. Во второй выходной ветер будет дуть с запада со скоростью до 5 м/с, пройдет снег.

В начале следующей рабочей недели ударят морозы: в ночь на понедельник Гидрометцентр обещает уже -23 °C, другие синоптики — до -17 °C. Согласно предварительным данным, остальные дни последней недели ноября также будут морозными.

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