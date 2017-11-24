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05:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Матч состоится при любой погоде — Вячеслав Шпорт

Губернатор Хабаровского края после инспекции стадиона прокомментировал предстоящий матч с «Локомотивом».

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сегодня в Хабаровске на стадионе имени Ленина проверил состояние поля, поговорил с руководством команды «СКА-Хабаровск».

Поводом для инспекции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», послужил скандал, разгоревшийся в преддверии матча футбольной премьер-лиги с московским «Локомотивом», который должен состояться в Хабаровске 27 ноября, в понедельник. Напомним, московский клуб предложил перенести игру в Сочи на том основании, что в Хабаровске холодно, руководство СКА отказалось, после чего в ведущих спортивных СМИ России разразилась непрекращающаяся дискуссия по этому поводу.

— Я поговорил со всеми, сам замерил температуру поля. Мое мнение: матч состоится при любой погоде, как говорили раньше, — сказал губернатор. — Конечно, в пределах разумного. Есть регламент, там все прописано, в критических случаях судья принимает решение сам. Мы делаем все, чтобы температура на поле была в пределах нормы, как делают и на других полях нашей необъятной России в регионах, немножко похожих на наши. Я вот сейчас дал поручение, чтобы техники посмотрели: возможно ли повыше поднять температуру поля, хватит ли мощности подогрева. Предварительно, это возможно. Эти вещи все предусмотрим, плюс предусмотрим подложки на сидения для наших болельщиков. Насколько это возможно, создадим все условия, чтобы было максимально комфортно и нашей команде, и гостям, и болельщикам. Раз у нас такой календарь, значит — будем играть.

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