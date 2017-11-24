За взятки на дорогах осуждены 8 сотрудников Комитета транспорта МИР РК

Заседание прошло с участием руководства комитета, глав территориальных подразделений и представителей общественных объединений. В ходе своего выступления председатель Комитета транспорта МИР РК Асет Асавбаев рассказал о мерах по выявлению правонарушений и зафиксированных с начала года фактах коррупции среди сотрудников.

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Так, с начала 2017 года по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержаны 13 должностных лиц территориальных органов, из них на сегодняшний день осуждены 8 человек (в 2016 году задержаны 13 сотрудников, вина всех была доказана). И если ранее за совершение коррупционных преступлений к ответственности привлекались рядовые сотрудники, то в этом году задержаны несколько руководителей, в том числе и.о. руководителя ИТК по Мангистауской области.

В Западно-Казахстанской области за систематическое получение взяток осужден ведущий специалист А. Зейнедденов. Кроме того, в инспекцию транспортного контроля (ИТК) региона по выявленным нарушениям направлено 15 указаний.

Одним из лидеров по количеству задержанных сотрудников является ИТК по Алматинской области — 4 человека, из них 3 осуждены.

В ИТК по городу Астане за отчетный период было направлено более 20 указаний по выявленным нарушениям, и только по 9 из них были приняты меры. Это в итоге привело к задержанию 4 сотрудников, в том числе руководителя инспекции.

Сотрудники инспекции по городу Алматы М. Амирбеков и Б. Жакиянов были осуждены за систематическое получение взяток от перевозчиков и за оказанное покровительство. Из материалов дела следует, что они просили коллег не останавливать большегрузы, на которых в качестве опознавательного знака имелись специальные наклейки.

Так как основная часть коррупционных преступлений приходятся на сферу автомобильного транспорта, на сайте комитета onlinecam.mid.gov.kz организована трансляция со всех стационарных постов транспортного контроля, она доступна всем интересующимся. Также Антикоррупционной службе предоставлен доступ к онлайн видео-мониторингу.

К слову, с начала этого года дежурными Ситуационного центра в процессе видео-мониторинга передвижных и стационарных постов транспортного контроля было выявлено 227 нарушений (увеличение за год на 33%), привлечены к дисциплинарной ответственности 136 сотрудников.

«Считаю, что большая вина в непрекращающихся нарушениях лежит на первых руководителях, которые на должном уровне не осуществляют контроль за работой сотрудников, прикрывают их и прощают за проступки. Судите сами, по выявленным Ситуационным центром нарушениям только в 57% случаев приняты меры — дисциплинарная ответственность не в счет, так как не отвечает требованиям законодательства», — отметил Асет Асавбаев.

Председатель комитета также рассказал об опыте личной проверки постов транспортного контроля. К примеру, в ходе проверки поста «Молодежный» там находились посторонние люди, не функционировали камеры, инспекторы не соблюдали процедуры регистрации АТС.

Видео-мониторинг поста «Қызылжар» показал, что десятки грузовиков ежедневно игнорируют требования сотрудников об остановке. Однако за 10 месяцев по этому поводу составлены всего 20 протоколов.

Контроль ведется и за передвижными постами. В ЗКО зафиксированы случаи, когда не соблюдались процедуры взвешивания АТС, в следствие чего были искажены результаты.

По итогам заседания решено внести изменения в Правила организации работы постов транспортного контроля; ускорить применение автоматических измерительных приборов, исключающих человеческий фактор; внедрить механизм поощрения сотрудников, основанный на показателях эффективности; не допускать фактов оказания неправомерного предпочтения при рассмотрении дисциплинарной ответственности сотрудников; инспекциям в регионах предоставить копии материалов служебного расследования по выявленным нарушениям.